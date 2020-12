Høydepunkter fra Eliteserien i fotball – runde 26

Bodø/Glimt – Rosenborg 5-1 (2-0)

* Bodø/Glimt feiret seriegullet ved å knuse medaljejagende Rosenborg på Aspmyra. Kasper Junker, Ola Solbakken, Philip Zinckernagel, Vegard Leikvoll Moberg og Morten Konradsen scoret for hjemmelaget. Dino Islamovic reduserte for trønderne.

* Nordlendingene satte med det rekord for antall scoringer i en eliteseriesesong. Laget er oppe i 90 scoringer. Den forrige rekorden lød på 87 mål og ble satt av Rosenborg i 1997.

Molde – Haugesund 3-1 (2-1)

* Molde tok grep om sølvplassen med en fortjent 3-1-seier over Haugesund. Etzaz Hussain, Ola Brynhildsen og et selvmål signert Alexander Ammitzbøll sikret seieren. Peter Therkildsen scoret for gjestene.

* Haugesund hadde vunnet fire av sine fem siste kamper, men klarte ikke å sanke nye poeng. Laget ligger på 8.-plass når fire kamper gjenstår.

Vålerenga – Sarpsborg 1-1 (0-1)

* Vålerenga klarte ikke å utnytte Rosenborgs tap til det fulle i medaljestriden, men Oslo-laget sikret ett poeng hjemme mot Sarpsborg. Laget er på 3.-plass og har to poeng ned til Rosenborg når fire runder gjenstår.

* Felix Myhre sikret 1-1 på overtid, og like etterpå fikk Bård Finne annullert et mål. Ole Jørgen Halvorsen sendte østfoldingene i ledelsen. Sarpsborg har fem poeng ned til Strømsgodset på kvalifiseringsplass.

Mjøndalen – Stabæk 0-1 (0-1)

* Mjøndalen nærmer seg nedrykk etter nok et tap. Emil Bohinen sikret seieren for Stabæk allerede etter ett minutt.

* Bruntrøyene har fire poeng opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplassen, mens det er fem poeng opp til Start på sikker plass. Stabæk innehar 8.-plassen.

Kristiansund – Strømsgodset 2-1 (0-1)

* Amahl Pellegrino senket gamleklubben Strømsgodset med to straffescoringer. Spissen er dermed oppe i 23 seriemål i årets sesong. Moses Mawa sendte gjestene i føringen. Christophe Psyché ble utvist for vertene i sluttminuttene.

* Strømsgodset ligger foreløpig på kvalifiseringsplass og er ett poeng bak Start på sikker plass. Erkerival Mjøndalen ligger fire poeng bak, mens Aalesund allerede har rykket ned til 1. divisjon.