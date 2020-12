Tidligere Premier League-spiller (42) er død

Det melder flere medier, deriblant The Mirror og Nettavisen. Ifølge førstnevnte har Diop slitt med alvorlig sykdom i lengre tid.

– Vi er knust over å høre at Papa Bouba Diop har gått bort, 42 år gammel. Hvil i fred, s kriver Fulham på Twitter.

Diop scoret kampens eneste mål da Senegal slo regjerende verdensmester Frankrike i gruppespillet i VM i 2002.

– FIFA har med sorg fått høre om Senegal-legenden Papa Bouba Diops bortgang. En gang en VM-helt, alltid en VM-helt, skriver Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på Twitter.

42-åringen spilte totalt 84 kamper for Fulham og 72 for Portsmouth. Han spilte også for West Ham og Birmingham i mesterskapsserien. Han avsluttet karrieren i januar 2013.