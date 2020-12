Skiskyting: Knotten overrasket med pallplass i Kontiolahti bak Öberg og Olsbu Røiseland

Öberg var i en egen klasse med feilfri skyting og ekstremfart i sporet, og hun slo toer Marte Olsbu Røiseland med 23,9 sekunder til tross for at Froland-løperen også skjøt to fulle hus.

Dagens største overraskelse var uansett Karoline Knotten, som også skjøt fullt og leverte en svært solid langrennstid. Vingrom-løperen tok 3.-plassen foran svenske Johanna Skottheim og fikk besøke seierspallen i verdenscupen for første gang.

– Det er nå jeg skulle ønske at det ikke var corona, så jeg kunne ha gitt en klem til alle, utbrøt Knotten overfor NRK etter sitt sterke løp.

25-åringens beste individuelle verdenscupresultat fra tidligere var en 13.-plass.

I mål var Knotten 37,8 sekunder bak Öberg. Nærmest henne igjen var svenske Johanna Skottheim på 4.-plassen, ytterligere 7,1 sekunder bak.