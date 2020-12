Fossesholm skrek ut i frustrasjon etter at verdenscupseieren røk med åtte tideler

Fossesholm startet som nummer 14, 54 sekunder bak Johaug på jaktstarten som avsluttet minitouren i Ruka. I mål var hun nummer seks, 54,8 sekunder bak Johaug, som dermed tok en verdenscupseier også for beste etappetid.

Den seieren skulle Fossesholm gjerne ha tatt. Da hun kom i mål ropte hun ut noen gloser som ikke nødvendigvis egner seg på trykk. I intervju med NRK fikk hun beskjed om at det var åtte tideler som skilte henne fra hennes første verdenscupseier.

– Ikke si det engang, jeg er helt sykt fornøyd, måten jeg disponerte på var bra. Jeg var lur i starten og gikk ikke på altfor mye. Det er en hard bakke i starten, så hvis du er litt for hissig på grøten der, går det ut over resten av løpet, sa Fossesholm.

– Jækla surt

Men bak uttalelsene om hvor fornøyd hun var, skjulte det seg en stor skuffelse over at seieren røk.

– Åtte tideler bak Therese, det er jækla surt. Men samtidig, Therese gikk foran der alene hele veien. Jeg gikk mye alene selv, men det var et par ganger jeg kunne hvile meg litt bak. Det er fullt fortjent at Therese tar den, men jeg må få lov til å synes det er litt surt også. Men jeg er veldig fornøyd og surmuler ikke, sa Fossesholm.

Får ros av Johaug

Junioren får lovord fra langrennsdronningen Johaug.

– Jeg er ikke overrasket over det, men det er utrolig morsomt at Helene får til et sånt løp som i dag. Hun er en framtidens jente for Norge. Den jenta har utrolige krefter, det er full fart fra tidlig morgen til sent på kvelden, sa Johaug.

De to har bodd sammen i Ruka og vært ute på lange treningsturer sammen.

– Vi bor sammen og trener mye sammen, hun er offensiv og du ser at hun har lyst til å bli bedre og snappe opp ting. Hun er en fantastisk jente å være på lag med, sa Johaug.