Thingnes Bø slo tilbake med suveren seier i Kontiolahti

Stryningen ble overraskende henvist til 2.-plassen av landslagsferskingen Sturla Holm Lægreid i verdenscupåpningen lørdag. Men søndag skjøt han ti treff, og som normalt var Thingnes Bø ytterst vrien å slå i løypa.

Den tøffeste konkurransen fikk han av svensken Sebastian Samuelsson. Han bommet imidlertid én gang på liggende skyting og ble til slutt slått med 44,1 sekunder.

– Samuelsson presset meg hardt på førsterunden i dag. Jeg var glad da jeg fikk høre at han bommet, sa Thingnes Bø til NRK.

Også tredjeplassen gikk til Sverige og Martin Ponsiluoma. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire etter ett bomskudd.

I rute

Thingnes Bø leverte et tilnærmet perfekt løp, selv om han måtte erkjenne at han hadde litt flyt på liggende skyting, der han har vært noe usikker den siste tiden.

– Kjempegode ski, litt stang inn på liggende og alt i alt et veldig aggressivt løp, oppsummerte 27-åringen.

Han overtok sammenlagtledelsen i verdenscupen fra lagkameraten Lægreid. Stryningen sikter naturlig nok på å vinne totalcupen for tredje år på rad og har fått en god start.

– Det føles veldig bra. Førsteplass, det er jo det jeg går for. Men det er vanskelig å få det til likevel. At det går allerede i dag, og etter en god dag i går også, er egentlig litt over forventningen, sa han til NRK.

Selvkritisk Bø

Lægreid klarte ikke å følge opp lørdagens fantastiske innsats. Han skjøt ni treff, men hadde ikke den samme solide farten i sporet. Dermed endte det med 18.-plass for bæringen.

– Jeg merket at det var noen ekstra øyne på meg i dag. Men jeg tenkte ikke på det de jeg var ute i løypa. Det er bare gøy, sa han etter å ha gått sprinten i gul trøye.

Tarjei Bø trøblet igjen på stående skyting og endte med to bom der etter ett feilskjær på liggende. Han var selvkritisk etter 15.-plass på sprinten.

– Det er dårlig. Veldig, veldig dårlig. Det er sånt man holdt på med da man var 13–14 år. Det nytter ikke å komme hit med det. Det er bare å skjerpe seg, sa eldstebror Bø.

Johannes Dale bommet én gang på hver skyting og ble nummer 13. Erlend Bjøntegaard bommet også to ganger og endte på 24.-plassen.