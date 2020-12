Ståle Solbakken aktuell for trenerjobb i Tyskland

– Jeg har, om ikke vært i forhandlinger, så har jeg på agentnivå fått noen henvendelser, om jeg kan være interessert i et par klubber, forteller Ståle Solbakken til Viaplay.

Det skal i hovedsak være snakk om tyske fotballklubber, men uvisst på hvilket nivå, skriver danske medier.

10. oktober ble det kjent at Solbakken fikk sparken etter til sammen 13 år i FC København. Begrunnelsen skal ha vært dårlige resultater.

– Coronaen forstyrrer bildet

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessrike manager i FCKs historie, og alle i klubben skylder ham en stor takk for den innsats han har lagt ned. Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi nå konsekvensen av, skrev styreleder Bo Rygaard i en pressemelding.

Fakta om Ståle Solbakken * Født: 27. februar 1968 (52 år) i Kongsvinger. * Klubber som spiller: Grue (1984-89), HamKam (1989-94), Lillestrøm (1994-97), Wimbledon (1997-98), AaB (1998-2000), FC København (2000-01). * Landskamper for Norge: 57 (9 mål). * Klubber som trener: HamKam (2002-05), FC København (2006-11) og Köln (2011-12), Wolverhampton (2012-13), FC København (2013-2020). * Var assistenttrener på A-landslaget under Nils Johan Semb (2002-03). * Solbakken ble ansatt av Norsk Fotballforbund for å etterfølge Egil Olsen som landslagssjef fra 2012, men ble løst fra den avtalen for å bli Köln-trener. * Også i 2017 var Solbakken ønsket som landslagstrener, men han valgte å takke nei. Lars Lagerbäck ble ansatt. * Meritter som trener: Dansk seriemester med FCK 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 og 2019. Dansk cupmester med FCK i 2009, 2015, 2016 og 2017. Royal League-vinner med FCK 2006. Ledet FCK til gruppespillet i mesterligaen i 2006, 2010, 2013 og 2016. I 2011 tok Solbakken FCK til åttedelsfinale i mesterligaen, hvor laget ble slått ut av Chelsea. * Forlenget i 2019 kontrakten med FC København til 2023. * Aktuell: Fikk sparken som trener i FCK å grunn av svake resultater. (Kilde: NTB)

Nå ser det imidlertid ut til at den meritterte nordmannen snart kan være tilbake i ny trenerjobb. Selv sier han dette om tilbudene som har kommet så langt.

– Det kunne for så vidt være i morgen, men jeg må være ærlig og si at coronaen forstyrrer bildet i forhold til det å få overblikket i forhold til klubbens ve og vel, og hvordan det ser ut lenger frem , sier Solbakken, ifølge danske medier.

Følelsesladd oppgjør



Nylig tok han et følelsesladet oppgjør med ledelsen i København-klubben. I et intervju med dansk TV3 sa han rett ut at han følte seg sviktet og dårlig behandlet etter all den innsatsen som var lagt ned og de resultatene han hadde oppnådd.

Han anklaget også FCK-ledelsen for å snakke usant om omstendighetene for hans avgang og for bevisst å snakke ned både ham og det han har bygd opp i den danske hovedstaden.

Solbakken skal ha fått beskjed om oppsigelsen på telefon.

– Man bør ikke bli sparket via en telefonsamtale

«Intervjuet med Ståle på TV har gjort et stort inntrykk på oss alle, og jeg har fått hundrevis av eposter, tekstmeldinger og telefonsamtaler, der folk, fans og næringslivsfolk ønsker å høre mine synspunkter og meninger om intervjuet. Jeg er enig med Ståle i hans synspunkter om manglende respekt for en person, som har betydd så mye for FCK som Ståle. Man bør ikke bli sparket via en telefonsamtale», skriver FCKs tidligere direktør og styreformann Flemming Østergaard på sin Facebook-profil.

Ståle Solbakken har også vært nevnt som en av kandidatene til å overta det norske herrelandslaget i fotball den dagen Lars Lagerbäck gir seg.