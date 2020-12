Johaug om Sverige-dominansen: – De skal ikke føle seg for trygge

Svenskene tapetserte fredag pallen på langrennssprinten. Beito-vinner Lotta Udnes Weng ble beste norske på 4.-plass med Ane Appelkvist Stenseth like bak.

Vinneren Linn Svahn mener de har lov til å hovere litt etter suksessen.

– Det har blitt litt snakk i mediene om at svenskene er så «kaxiga», men trippelt svensk – da er man ganske sterke, sa Svahn, ifølge Aftonbladet.

Mange renn igjen

Det synes Therese Johaug, en av lørdagens storfavoritter når det skal gås 10 kilometer klassisk, er helt greit.

– Ja, de kan være «kaxiga» for min del. Jeg ønsker å ha fokus på det jeg skal gjøre i sporet. Den som er best, står øverst på pallen. De var sterke i dag, men vi har et sterkt lag, og sesongen er lang. Vi vet det bor mye i oss. De skal ikke føle seg for trygge, sa Johaug til NTB på fredagens digitale pressekonferanse.

– Det er ikke helt bra at de tar tredobbelt, men jeg håper vi kan slå dem på et senere tidspunkt i vinter. Det er forhåpentligvis en del renn igjen. Og det er et VM som kommer, sa Stenseth.

Tøft

Lørdag er det blant andre to andre svensker Johaug og co. skal i duell mot. Da stiller stjerneduoen Frida Karlsson og Ebba Andersson på startstreken.

– Jeg vet at det blir en tøff kamp. Det er to jenter som går fort på ski og som er i form. Jeg skal prøve å senke skuldrene og gå bra på ski. Jeg har lyst til å gå fort, men de er i form. Jeg skal prøve å bite godt fra meg, sa Johaug.

Løperen fra Dalsbygda har vist god form i sesonginnledningen. Forrige uke vant Johaug begge distanserennene på Beitostølen for tredje år på rad.