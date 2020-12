27 år gamle Thingnes Bø har omsider fått trofeet hjem etter at han vant verdenscupen sammenlagt i mars. Med sine to strake sammenlagttitler forbereder han seg til en ny sesong hvor han kan havne i selskap med kun tre skiskyttere som har klart å vinne verdenscupen for menn tre år på rad.

– Det viktigste er å vinne verdenscuptotalen. Så leter man litt etter morsomme rekorder når man har mulighet til det. Selvfølgelig har jeg lyst på en kule til. Jeg er offensiv nok til å ønske meg det. Jeg blir gjerne med i den klubben, sier Thingnes Bø til NTB.

Vinn-vinn-vinn

Tyske Frank Ullrich vant verdenscupen sammenlagt tre år på rad fra 1978/79-sesongen.

Det samme gjorde franske Raphaël Poirée da han vant tre sammenlagttitler fra 1999/00-sesongen og til 2001/02.

Hans landsmann Martin Fourcade nøyde seg ikke med tre, men sju på rad fra 2011/12-sesongen og fram til Thingnes Bø stoppet den rekken i 2018/19.

Ole Einar Bjørndalen står med vanvittige 95 individuelle seirer i verdenscupen (én i langrenn) og seks sammenlagtseirer i verdenscupen. Men han vant aldri sammenlagtkula tre år på rad. Bjørndalen vant i 2004/05 og 2005/06, men tyske Michael Greis satte en stopper for nummer tre året etter. Da kom Bjørndalen for øvrig på 2.-plass, før han vant de to neste årene igjen.

Mye borte

Thingnes Bø droppet høydesamling i Italia på grunn av sin nye situasjon hjemme. Som far til Gustav, som ble født i januar, ønsket han seg et mer «sivilt liv» før sesongen for alvor setter i gang.

Han angrer ikke på at han ikke dro til høyden i Italia slik som de fleste av landslagsløperne.

– Nei. Det er lett å være etterpåklok, men jeg tror fort at jeg hadde valgt det samme ti av ti ganger. Akkurat det kan jeg stå for, for det er noe jeg tenkte grundig gjennom i forkant, sier stryningen, som understreker at han har fått gjort en god jobb i Norge.

– Jeg har fått gått litt på ski på Sjusjøen. Det har vært en veldig bra periode.

– De andre har ikke et forsprang på deg?

– Det får man aldri svar på. Det kan tenkes, det. Planen for landslaget skal optimalisere til best mulig form. Sånn sett kan du si det, men det betyr ikke at det er dårlig å ta et valg om å bli hjemme. Man er jo borte hele vinteren, så man kan ikke være med på alt lenger, erkjenner han.