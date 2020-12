Nordtveit hjalp Hoffenheim videre i europaligaen

Hoffenheim slo det tsjekkiske laget 5-0 i det forrige møtet i begynnelsen av november, og returen ble heller ikke særlig spennende.

To sene mål fra Christoph Baumgartner (77. minutt) og Andrej Kramaric (89. på straffe) sikret det tyske lagets fjerde seier av fire mulige. Sammen med Arsenal, Leicester og Roma sikret laget allerede i den fjerde runden plass i cupspillet over nyttår.

Hoffenheim har solide 13-1 i målforskjell og leder gruppen tre poeng foran Røde Stjerne.

Den serbiske klubben slo belgiske Gent 2-0. Nødlandslagsstopper Andreas Hanche-Olsen spilte hele kampen, men hadde ingen muligheter til å stoppe laget fra Beograd.

Fire videre

Arsenal er sikret avansement etter sin 3-0-seier borte mot Molde, mens Leicester er garantert topp-to-plassering takket være Jamie Vardys 3-3-mål på overtid borte mot Braga. Arsenal har i likhet med Hoffenheim fire strake seirer, mens Leicester fikk sitt første poengtap.

Roma sikret avansement med 2-0-seier over Cluj i Romania. Et selvmål av Gabriel Debeljuh og et straffespark fra Jordan Veretout avgjorde.

Rangers snublet

På dagen da Celtic definitivt mistet sjansen til å gå videre kunne byrival Rangers ha strødd salt i såret ved å sikre avansement, men Steven Gerrards lag ga fra seg to måls ledelse med to sene baklengsmål mot Benfica og må etter 2-2 vente på å kunne feire plass i cupspillet.

Rangers og Benfica er begge fem poeng foran Lech Poznan og Standard Liège. Thomas Rogne spilte hele kampen da Lech tapte 1-2 i Belgia.