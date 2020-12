Pépé slo tilbake etter utvisningen og skjøt Arsenal til cupspillet da Molde ble slått 3-0

Ivorianeren må regne med karantene i Premier League etter nedskallingen som ga ham rødt kort mot Leeds, men han fikk tillit fra start i lørdagens bortekamp og viste sine kvaliteter.

Etter en første omgang der Molde var klart nærmest scoring tok Pépé ansvar etter pause. Først skrudde han ballen i undersiden av tverrliggeren utenfor Andreas Lindes rekkevidde. Noen minutter senere fikk han en ny mulighet da Birk Risa bare halvklaret et innlegg, og han knallet ballen i motsatt kryss til 1-0.

Baklengsmålet knekket Molde, og ikke lenge etter doblet Reiss Nelson ledelsen etter et fint raid og ditto innlegg fra Joe Willock. Folarin Balogun satte punktum i det 83. minutt, rett etter å ha blitt byttet inn.

Med fire strake seirer er Mikel Artetas menn klare for cupspillet før de to siste gruppekampene. Molde er fortsatt med for fullt i kampen om å slå følge.