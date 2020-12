Northug: – Begynner å få avstand til det

– Man prøver å bli ferdig med det med og komme seg videre. Det som er godt, er at ting begynner å bli normalisert, sier Northug i en video som er lagt ut på hans Facebook-side.

Northug har sagt lite om sin egen situasjon etter han i august avslørte råkjøring og misbruk av narkotika og alkohol.

– De har vært støttende og stått bak meg

Den tidligere skistjernen er siktet for fartsovertredelse og for oppbevaring av narkotika. Det er fortsatt uklart når hans sak kommer for retten, men det er ventet at den vil gå som en tilståelsessak.

De fleste av Northugs kommersielle samarbeidspartnere har valgt å fortsette samarbeidet med ham i etterkant av det som skjedde i sommer. Nå forteller han om en mer normalisert arbeidshverdag.

– Det er jo det man ønsker. De på jobben har hjulpet meg veldig mye. De har vært støttende og stått bak meg.

– Veldig god medisin

Northug har tidligere vært filmet i hardtrening med broren Even, og han har håp om å kunne gå flere skirenn i vinter.

– Det er veldig god medisin å komme seg ut på trening. Turene jeg har gått har vært opp mot 6-7 mil, det har jeg hatt godt av, å komme meg i ganske bra form igjen. Jeg håper å stille på startstreken som mosjonist, som i fjor, i Marcialonga. Men det er jo ikke sikkert de åpner for mosjonister i år, kanskje bare elite, så kanskje jeg må stå på sidelinjen. Det er en spesiell vinter vi har i møte, der ingenting er helt klart, sier Northug.

