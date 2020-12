Langrennstrener Nossum avga positiv coronatest – troppen i karantene

Det bekrefter Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag morgen.

Den positive virustesten ble avgitt på arrangørens test ved i Finland onsdag ettermiddag.

«Vi venter på svar på kontrollprøve, og svaret på denne prøven kommer trolig i løpet av formiddagen. Nossum har ingen symptomer», skriver Norges Skiforbund.

– Det avgjørende nå er å vente på resultatet av den neste testen. Vi ønsker ikke å spekulere på konsekvenser på nåværende tidspunkt, sier skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff til NTB.

Sveriges landslagssjef, Anders Byström, mener dette er katastrofe for det norske skilandslaget.

– Dette var akkurat det som man fryktet før konkurransene. Man sitter med hjertet i halsen - hva skjer hvis vi får et tilfelle i troppen vår? For Norge blir det her en katastrofe, sier han til Expressen.

Inntil i vår var Byström en del av det norske trenerapparatet. Der jobbet han i mange år.

Ingen andre positive

Videre opplyses det i pressemeldingen at ingen andre tilknyttet langrennslandslaget har testet positivt, men medisinsk ansvarlig Øystein Andersen har besluttet å utvide nærkontaktomfanget utover pålegget fra finske myndigheter.

Det siste betyr at karantene gjelder for alle utøvere og støtteapparat. Unntaket er tre personer i støtteapparatet som ankom Finland i bil.

– Vårt fokus er å få best mulig oversikt over situasjonen og mulige konsekvenser av den positive prøven. Vi følger alle gjeldende retningslinjer etter det som har skjedd, og vi forholder oss til finske myndigheter, sier landslagslege Øystein Andersen.

De norske utøverne i hopp og kombinert er ikke berørt og følger planlagt program i Ruka.

Strengt regime

Det er lagt opp til et svært strengt smittevernregime rundt langrennsløperne under verdenscupåpningen i Finland. Besøksforbud og mat på døra er blant grepene.

Langrennssjef Espen Bjervig sa onsdag til NTB at det er spenning rundt dagene som venter.

– Dette blir vår premieretur, og det er ingen tvil om at det er knyttet spenning til hvordan dette skal gå. Siden vi har en stor tropp, vil det bli krevende. Nå gjør vi et forsøk, krysser fingrene og ser hvordan det fungerer, sa han.

Oppholdet i Ruka vil bli grundig evaluert i etterkant. Det er ikke gitt at Norges Skiforbund sender løpere til hvert verdenscuprenn i vinter.

– Vi må belage oss på at ingenting er konstant, sa Bjervig onsdag.

I Ruka blir løperne fordelt i leiligheter, og der skal de oppholde seg så lenge de ikke trener, smører ski eller går konkurranser. En rekke andre tiltak er også tatt.

Sverige fikk nei

Konsekvensene av Nossums positive virustest er inntil videre ikke klare. Finske helsemyndigheter vil ha en avgjørende stemme i saken dersom også prøve nummer to er positiv.

I forbindelse med verdenscuprennene i alpint i finske Levi sist helg havnet det svenske kvinnelandslaget i karantene som følge av påvist coronasmitte hos en lagleder. Svenskene håpet likevel å stille utøverne til start, men finske myndigheter sa nei.

– De har tatt beslutningen basert på et forsiktighetsprinsipp, sa Sveriges alpinsjef Tommy Eliasson til SVT.