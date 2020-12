Ekspertduoen tviler ikke før EM: Norge tar gullet

Duoen har godt over fire tiår hver bak seg som spillere og trenere på toppnivå. Under EM sitter de ved mikrofonen og skal felle dommen over Norge og Danmark.

– Uten å legge noe press på Thorir (landslagssjef, Hergeirsson): Jeg er ikke tvil om at Norge har den beste troppen i EM. Jeg kan ikke huske sist vi hadde et så komplett lag og med så mange artige spillere å se på, ser TV3s Pettersen til NTB.

– Så vinner man ikke noe om man ikke spiller sammen, men på det området er Norge vanligvis veldig flinke.

Danmarks kanskje største håndballekspert, dansk TV 2s Nyegaard, er på samme linje som Pettersen.

– Norge tar gullet fordi de nå kan stille den gamle backrekken igjen, og med den er de bare bedre enn de øvrige lagene. I tillegg kommer sterke linjespillere, dyktige vinger og Silje Solberg. Norge blir vanskelige å slå, sier Nyegaard til NTB.