Drillo: – En bortimot fullkommen fotballspiller

– Det er veldig trist at folk dør såpass unge. Jeg har møtt ham flere ganger, og jeg er jo så gammel at jeg også husker ham som spiller. Man snakker om at mange fotballspillere har spisskompetanse på et område, men Maradona hadde det på flere områder. Han var en bortimot fullkommen fotballspiller, sier Drillo til NTB.

– Han var god på avslutninger, god som dribler, en tilrettelegger og en strateg, sier Drillo.

Den argentinske fotballegenden Diego Maradona, i manges øyne tidenes beste spiller, er død. Han ble bare 60 år gammel. Foto: Jean-paul Pelissier / Reuters

Drillo husker blant annet en five-a-side-oppvisningskamp som ble holdt i Oslo Spektrum i 2006 mellom Norge og Argentina.

– Jeg møtte ham i garderoben, og han var både en omgjengelig og hyggelig fyr, men noe uryddig. Han hadde jo en ganske uryddig livsstil, sier han.

Han er heller ikke i tvil om at Diego Maradona så absolutt er oppe blant de tre-fire navnene som bør nevnes når man snakker om tidenes beste fotballspillere.

– Å sammenligne ham med for eksempel Pelé synes jeg ikke blir helt riktig, men at han var i den klassen er det ingen tvil om, avslutter Olsen.