Dorsin bekrefter RBK-interesse for Glimt-spiss

Den svenske sportssjefen har gjestet Adresseavisens podkast « Rasmus & Saga » og snakker der om nederlaget mot Brann tirsdag, spillerstallen og fornyelse av den inn mot 2021-sesongen.

– Å sitte her og nevne navn på hvem som skal inn og ut, det er helt feil. Det er mye som ikke er bestemt, sa Dorsin i begynnelsen av episoden.

På konkret spørsmål om Zinckernagel er aktuell, svarer Dorsin så:

– Spillere som gjør det bra i Eliteserien som er på utgående kontrakt, vil alltid være aktuelle for oss. Som har spilt i en lik filosofi som Rosenborg, så er det klart at han er et navn man har på en blokk. Så får man se om det er realistisk og helt den typen man søker eller ikke. Men han har vært en av Eliteseriens beste spillere og er på utgående kontrakt. Det er klart han er et diskusjonsemne, om jeg kan si det sånn. Mer kan jeg ikke si om det, sa Dorsin.

Danske Zinckernagel har plukket flest målpoeng til nå i Eliteserien med 15 mål og 15 målgivende pasninger på 23 spilte kamper.

Overfor Adresseavisen innrømmer også RBK-trener Åge Hareide at spissen kan være interessant.

– Han er en spiller vi ikke har kontaktet, men som på mange måter er aktuell for oss. Han er i tillegg på utgående kontrakt, så det er også gunstig, sier han.