Sykdom stoppet Beito-sensasjonen Gunnulfsen – måtte snu på Gardermoen

Langrennssjef Espen Bjervig bekreftet onsdag morgen til NRK at Gunnulfsen ikke reiser til Finland.

I helgen var telemarkingen helt overlegen på den klassiske 15-kilometeren på Beitostølen. 27-åringen har kun to verdenscupstarter fra før: Femmila i Holmenkollen sist vinter og klassisksprint i Drammen i 2016.

Plassen på laget til Finland var således etterlengtet. Nedturen ved å ikke få reise ble tilsvarende brutal.

Til Telemarksavisa bekrefter langrennsløperen at han møtte opp på Gardermoen onsdag, men at det ble helomvending etter en helsesjekk av landslagets medisinske apparat.

Sjekken ble gjennomført før han gikk inn på terminalen.

– Hadde det ikke vært så strenge regler nå, så hadde jeg nok dratt. Men jeg kan ikke dra til Finland og risikere at hele landslaget blir satt i karantene. Jeg har hatt trykket i bihulene tidligere, og det pleier å gå fort over, men jeg kan ikke med 100 prosent sikkerhet si at det ikke utvikler seg mer nå, og da måtte jeg snu, sier Gunnulfsen til lokalavisen.

Han understreker at han ikke er syk i tradisjonell forstand.

– Jeg har hatt nok uflaks i løpet av karrieren, så slik sett er jeg ikke overrasket, men dette preger meg veldig. Jeg er knust og har grått fra meg i bilen. Det er smertefullt. Dette var drømmen. Nå aner jeg ikke hva jeg skal bruke helgen til, sier Gunnulfsen.

Didrik Tønseth, som har en rekke gode plasseringer i Ruka siden 2014, kommer inn i troppen og reiser med forbundets chartrede fly fra Trondheim, opplyser NRK.