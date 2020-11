Svensk landslagssjef om kampbonanza: – Det er total galskap

I den nylig avsluttede landslagspausen spilte Sverige tre kamper på sju dager. Slik kan det også bli i 2021 når VM-kvalifiseringen tar til. I tillegg er kampprogrammene i klubbfotballen tettere enn noen gang som følge av utsettelsene viruspandemien har skapt.

– Totalt forkastelig



Den svenske landslagssjefen er mildt sagt lite begeistret for råkjøret spillerne hans utsettes for. Tanken på å skulle spille tre viktige VM-kvalifiseringskamper i løpet av få dager har han mildt sagt lite til overs for.

– Dette med tre kamper på en samling er totalt forkastelig ut fra vårt perspektiv om å kunne forberede oss på best mulig måte, sa han under et digitalt pressemøte mandag.

– Man trenger å gjøre ting på treningsfeltet, det går ikke an å bare snakke om ting teoretisk. Dette rammer oss litt hardere enn andre som har større bredde i troppen. For oss som kanskje ikke har så mange spillere på øverste nivå, blir samspillet enda viktigere og muligheten til å forberede oss på en god måte kjempeviktig, tilføyde Andersson.

– Det er totalt galskap

Ute i klubbene går det i tillegg sjelden mer enn tre dager mellom hver kamp for spillerne.

– Det er totalt galskap at de i prinsippet spiller søndag, onsdag, søndag, tirsdag, lørdag. Jeg er forundret over at det ikke har blitt større diskusjoner om dette ut fra et sportslig og medisinsk perspektiv, for det er utrolig tøft for spillerne, sa Andersson.

Han håper at situasjonen i fotballen kan bli normalisert, slik at man i 2021 kan gå tilbake til to landskamper per samling.

Sverige er også kvalifisert for EM-sluttspillet neste sommer.