Håndballjentene på plass i Danmark – forbereder seg som om det blir EM

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ville samle laget i Danmark før EM for å unngå innreisekarantene for utenlandsproffene. En firenasjonersturnering i Bergen ble avlyst, og Norge skal i stedet spille to oppkjøringskamper mot Danmark i Vejle denne uken.

Mandag gjenstår det ti dager til den planlagte EM-starten. Men fortsatt vet Nora Mørk og co. ikke helt sikkert om det skjer. Danskene ønsker å overta hele mesterskapet etter at Norge måtte trekke seg som medarrangør, men det er fortsatt ikke gitt grønt lys for gjennomføring av mesterskapet.

– Det er gult lys nå, men jentene forbereder seg som om det blir EM. De er toppidrettsutøvere, så de har ikke så mye valg, sier Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, til NTB.