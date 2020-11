Hauge med første seriemål for AC Milan – tok seriegull med Glimt samme kveld

Hauge kom inn etter 73 minutter, og på overtid fikk han ballen til venstre i 16-meteren. 21-åringen utfordret med en fin overstegsfinte før han fra spiss vinkel avsluttet via Napoli-keeper Alex Meret og i mål.

Hans svenske lagkamerat Zlatan Ibrahimovic sørget for serielederens to første scoringer før Dries Mertens reduserte for Napoli.

Mens Hauge satt på benken, ble hans tidligere klubb Bodø/Glimt seriemester i Eliteserien. Der rakk han å spille 18 kamper og score 14 mål og assistere åtte scoringer før han dro til Italia.

Milan leder Serie A med 20 poeng etter åtte kamper, to poeng foran Sassuolo.