Rekken uten seirer fortsatte for Berge og Sheffield United – tapte 0-1 for West Ham

Noe må for alvor skje i Sheffield United-leiren hvis ikke Berge og Co. skal rykke ned til mesterskapsserien. Bare to ganger tidligere har et lag stått med ett poeng etter sine ni første PL-kamper, og både Manchester City (1995-96) og Sheffield Wednesday (1999-2000) rykket ned.

Det eneste poenget Chris Wilders mannskap har fått med seg på de første ni kampene kom med uavgjort hjemme mot nyopprykkede Fulham.

– Premier League er brutal. Du blir straffet når du ikke viser nok kvalitet. Det var en tett kamp som ble avgjort av en fabelaktig avslutning, sa Sheffield United-manager Chris Wilder til BBC.

– Dette er en berg-og-dalbaneklubb, og i øyeblikket går ikke ting vår vei, men vi må bare stå på. Vi kommer ikke til å få noe gratis.

I oppgjøret mot West Ham var tabelljumboen påskrudd fra start og skapte sjanser ved både George Baldock og Oliver McBurnie, men fikk ikke betalt for strevet.

I stedet var det West Hams toppscorer Sebastian Haller som tok saken i egne hender. Like før timen spilt kastet Sheffield United-forsvaret seg ned for å blokkere et skudd fra Pablo Fornals. Returen ble plukket opp av Haller, som hamret inn 1-0 med vristen fra 16 meter.

Sheffield United klarte ikke å overliste Lukasz Fabianski i West Ham-buret og måtte igjen se motstanderen gå av banen som vinner.

– Jeg er svært fornøyd med at vi tok tre poeng. De har mange gode spillere og en god manager, men jeg vet hvordan det er når man havner i en tapsrekke, sa West Ham-manager David Moyes til Sky Sports.