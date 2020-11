Klæbo roet nervene til kreftsyk morfar

Morfaren har vært igjennom behandling for prostatakreft og kan ikke i vinter være med rundt på renn.

Fra TV-stolen fikk han se barnebarnet ta 1.- og 2.-plass i den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen.

Seieren kom på sprinten fredag. Det ble igjen 2.-plass på 15-kilometeren i klassisk stil.

– Jeg snakket med ham i går og skal snakke med ham i bilen på vei hjem. Han mener vel at vi er der vi skal være. Jeg er greit fornøyd med løpet i dag. Det var på det jevne. Det kjentes ok ut. Det er imponerende det Mikael Gunnulfsen gjør. Det var tungt å krige der ute, sa Klæbo til NTB etter lørdagens løp.

Savn

Under torsdagens pressetreff deltok Klæbo på telefon. Da snakket ham mer om hvordan det blir å klare seg uten morfaren i konkurransene.

– Jeg snakker med ham daglig, og det er oppriktig synd at han ikke kan være med hit. Her kunne han stått og sett på, frosset litt og kommentert løpet med hendene i lomma, sa Klæbo om forbildet og mentoren.

– Men slik situasjonen er, går ikke det, og det går heller ikke an å bruke tid og energi på at det er slik. Jeg får ikke gjort noe med det. Vi kan treffes på facetime. Men rart er det. Jeg minnes ennå turen vår hit i 2016 for fire år siden. Det blir rart å ikke ha han med, men vi må være veldig nøye med helsa og være isolerte når vi kan, fortalte Klæbo.

Syk lenge

Det var til Adresseavisen at morfar Kåre snakket om kreftsykdommen for første gang.

Hvis alt går fint, skal du ikke se bort fra at han dukker opp i løypene igjen til sesongen 2021/22.

Først må vinterens sesong gjøres unna. I første omgang har Johannes Høsflot Klæbo øynene rettet inn mot rennene i Ruka kommende helg. Han går ikke søndagens 15 kilometer i fri teknikk på Beitostølen.

Etter konkurransene i Ruka setter Klæbo en fot i bakken og puster ut.

– Jeg er skeptisk til å ta rutefly, selv om det stort sett går fint. Jeg tenker veldig kort fram i tid. Den beste planen er ikke å ha noen plan. Jeg skal ut å klinke til, og jeg blir ikke sint på arrangører om de avlyser. Jeg skal være positiv og offensiv og ta det som det kommer. Det gjelder også Tour de Ski.

I likhet med alle andre har også Klæbo VM i Oberstdorf i Tyskland som sesongens høydepunkt.

– VM er det store målet. Skirenn er det artigste jeg vet, og det er god underholdning for folk. Men jeg er også forberedt på hvilehelger der det ikke blir noe som helst. Jeg reiser ikke hvis risikoen er for stor. Kanskje blir det mulighet til en helg på hytta også? Det må være ti år siden jeg hadde tid å kjøre på alpinski, sa Klæbo.