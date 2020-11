Thiem og Medvedev slo favorittene

Dominic Thiem møter Daniil Medvedev i søndagens finale i London etter å ha vunnet sine semifinaler i tre sett.

Østerrikske Thiem kunne feire sin 300. seier etter å ha slått verdensener Djokovic 7-5, 6-7 (10-12, 7-6 (7-5). Dermed er 27-åringen finaleklar i London for annet år på rad.

Medvedev er på sin side finaleklar etter å ha vendt til seier over verdenstoer Nadal med 3-6, 7-6 (7-4), 6-3. I fjor tapte russeren alle sine tre gruppekamper da han deltok i ATP-mesterskapet for første gang. I år kan han nå helt til topps.

Djokovic avverget fire matchballer i 2. sett mot Thiem, men tvang fram et avgjørende sett. Der ledet han 4-0 i tiebreak før Thiem vant seks poeng på rad og skaffet seg en ny matchball. Djokovic avverget den også, men ikke den sjette.

– Det han gjorde fra 0-4 i tiebreak var uvirkelig. Jeg spilte ikke dårlig, han traff bare med alt, sa Djokovic.

– Dette var en kamp som sto og vippet. Jeg er veldig glad for at jeg gikk videre, og jeg vil gjøre alt for å ta tittelen, sa Thiem.

Søndagens finale blir et oppgjør mellom nummer tre og fire på ATP-rankingen.