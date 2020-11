Johaug var usikker på formen – slo til med overlegent åpningsshow

Det er tredje året på rad at Johaug knuste konkurrentene på den klassiske distansen i den norske langrennsåpningen på Beitostølen. Hun slo stortalentet og junioren Helene Marie Fossesholm med 58,9 sekunder.

– Dette var veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Det var godt å få et skirenn i kroppen og kjenne på at formen er der den skal være, sa Johaug til NTB.

Hun la til at hun følte seg pigg hele veien, og var fornøyd med at hun greide å roe seg ned og gå på bra på ski. Løperen fra Dalsbygda kalte det en god gjennomkjøring.

Selv 32-åringer kan bli usikker en gang iblant, og Johaug innrømmet at hun har kjent på nerver før lørdagens renn.

– Jeg visste ikke hvor jeg lå an i løypa. Det har ikke vært noe testløp. Dette er den første distansen jeg går, for det har kun vært intervaller på programmet så langt. Det var godt å få et skirenn i kroppen uten pauser innimellom.

Ingen høyde

For første gang på svært mange år har Therese Johaug kun oppholdt seg i Norge under oppkjøringen til en ny sesong.

– Det er noe med det. Jeg har vært vant til å ha de faste oppkjøringene mine i alle år, og jeg kjenner at usikkerheten har kommet i de siste dagene. Hvordan er formen? Hvordan ligger jeg an? Jeg har ikke hatt de høydeoppholdene jeg normalt pleier å ha.

Da var det ekstra fint å kjenne at kroppen ga de svarene hun var ute etter.

Seiersmarginen forteller at svenskene nok skal få en sterk norsk løper å bryne seg på i år også.

– Det var bra dette, men ingen grunn til å hvile på laurbærene her.

Heidi Weng fikk det tøft i andre halvdel og måtte nøye seg med tredjeplassen. Hun endte 1.12,9 minutter bak vinnertiden.

– Ikke helt tulling

Johaug gikk hardt ut fra start. Allerede etter 2,5 kilometer hadde hun tatt en soleklar ledelse med 15,9 sekunder til nærmeste løper.

Avstanden bare økte utover i rennet. Halvveis var 32-åringen et halvt minutt foran Weng. Det er ingen tvil om at Johaug også i vinter blir svært vrien å slå.

Helene Marie Fossesholm gikk et solid løp på Beitostølen, og etterpå var hun godt fornøyd med egen innsats.

– Therese er verdens beste, og jeg er fornøyd jeg. Jeg var smart i starten, ikke helt tulling. Jeg gikk det jeg kunne opp mot grensa uten å gå meg pinne stiv. Jeg har trent godt i det siste, og det var deilig å få en god dag. Det er kortere opp til Therese enn i fjor på samme tid, og det er jeg fornøyd med, sa Fossesholm.

Søndag er Johaug kjempefavoritt til å ta nok en seier. Da skal løpere igjen gå 10 kilometer, men denne gangen i fri teknikk.

Neste helg starter vintersesongen for alvor. Da er verdenscupen i gang i finske Ruka. Sprint og to distanserenn står på programmet.