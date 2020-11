Tande satser på å kopiere fjorårets pangstart

Til tross for koronapandemien har Stöckls utvalgte fått gjort det de har planlagt. Forrige sesongen fikk Daniel-André Tande en best mulig start med to strake seiere i Wisla og Ruka.

Han var derimot litt for ustabil gjennom sesongen og endte på 9.-plassen totalt. og han hadde også Marius Lindvik foran seg som beste norske på 7.-plass.

26-åringen Daniel-André Tande er etter hvert blitt en rutinert hopper. I Wisla deltar Norge med sju hoppere.

– Det er vel viktig å være med fra starten av?

– Ja, det er det. Vi vet jo ikke hvor mange renn som blir arrangert. Men slik det ser ut nå så vil alle verdenscuprennene før jul bli arrangert, sier Alexander Stöckl.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg står, men jeg har hatt en bra sommer. Jeg har fått trent mye fysisk og fått hoppet mange hopp. Jeg har fått en bra grunnbase som jeg håper skal holde ut hele sesongen, sa Tande.

Lite kontakt

– Hvordan står dere i forhold til konkurrentene?

– Jeg vet jo ikke helt hvordan de andre står. Jeg får se på den første treningen hvor de andre står, sa Tande.

– Vi har hatt lite kontakt med de andre hopperne, men det ser bra ut for oss sammenlignet med samme periode i fjor.

– Hvem blir å regne med fra konkurrentene. Blir det Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft og tyskerne?

– Det blir mange av de samme hopperne, men på grunn av situasjonen så tror jeg at det blir de hopperne med mye rutine som vil henge med. Det har de jo begynt å få litt av på det norske laget.

Tittelforsvarer

Tande viste solid hopping i Midtstubakken for et par uker siden og sikret seg sin og Kongsbergs første kongepokal i hopp.

Senere i desember skal også Tande forsvare VM-tittelen sin i skiflyging i Planica.

– Det blir spennende med to VM i samme sesong. Vi kan også stille med sju utøvere i individuelt ettersom Tande er regjerende mester, sier Stöckl.