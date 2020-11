Slik skal Johaug unngå virussmitte

I helgen innleder langrennseliten sesongen med åpningsrenn på Beitostølen. Smittevern står naturlig nok i sentrum. Foran verdenscupåpningen i Finland neste helg strammes tiltakene ytterligere til rundt Johaug & co.

Det er mye som ikke handler om normalitet noen dager før løperne skal ut i konkurranse for første gang i VM-sesongen.

– Det blir en veldig, veldig annerledes sesongstart enn det vi normalt går inn i med coronasituasjonen og restriksjoner. Jeg har egentlig funnet ut at du bare må ha et åpent sinn, forholde deg til det som blir gjort rundt deg og ha full tillit til støtteapparat og arrangører, sier Johaug til NTB.

Ingen besøk

Foran verdenscupåpningen i Finland er det tatt klare grep rundt den norske troppen.

– Vi har tatt forholdsregler ved å reise med charterfly til Ruka, med testing før vi reiser og når vi kommer fram. Vi har ikke lov å besøke hverandre på de hyttene vi bor på, og vi har ikke lov å gå på matbutikken. Vi har kun lov å gå ut døra dersom vi skal trene eller gå på ski, konstaterer Johaug.

Hun innser at det medfører en viss risiko å reise ut av landet for å konkurrere. Samtidig er det nødvendig for å gå renn, og 32-åringen har tillit til at smittevernregimet som er utarbeidet, er tilstrekkelig for å holde seg frisk.

Langrennsstjernen fra Dalsbygda tror også den tilliten er nødvendig for å kunne angripe sesongen på rett vis og prestere.

– Jeg kan ikke gå og bekymre meg for ting jeg ikke får gjort noe med. Jeg tror den som klarer å senke skuldrene og følge det den får beskjed om, vil lykkes best i år. Bruker man altfor mye krefter på utenomsportslige ting man ikke får gjort noe med, går det utover prestasjonen, sier 32-åringen.

Verdenscupsesongen innledes som vanlig med minitour i Ruka. Deretter venter en kort periode i Norge som følge av at de påfølgende rennene på Lillehammer er utsatt.

Verdenscupoppgave nummer to for Johaug i vinter blir dermed rennene i Davos 12. og 13. desember.

Tour de Ski i det blå

Etter rennene i Sveits venter ti dagers karantene etter hjemkomst til Norge. Karanteneperioden er akkurat over i tide til at julen ringes inn. Johaug er samtidig innstilt på å leve skjermet også etter det.

– For min del blir ikke julen noe annerledes enn den har vært før. Jeg lever hjemme og inne, og jeg ønsker ikke å oppsøke mye folk med tanke på sykdom. Vi flyr i utgangspunktet ikke på festligheter og selskaper, smiler 32-åringen.

Hun er samtidig ikke skeptisk til å være sammen med den nærmeste familien. Det blir juleferie i Dalsbygda sammen med mor og far i år også.

– Vi har et ganske stort hus, så jeg kan leve i min egen del uten å være i kontakt med resten, sier langrennsstjernen.

Om julefeiring avløses av deltakelse i Tour de Ski, er foreløpig ikke avklart.

– Ruka blir det viktigste nå. Deretter Davos. Så må vi bare ta en evaluering av om det blir Tour de Ski eller ikke. Jeg vet ikke hva FIS tenker med Touren i år heller, sier Johaug.