Med seier og minst to scorede mål mot Østerrike ville Norge vært klar for kamper mot Europas beste lag i juni til september 2022. Det kan likevel bli interessante kamper, med mye i potten.

Hittil er nasjonsligaen avviklet fra september til november annethvert år, men på grunn av VM-sluttspillet i Qatar blir det annerledes i neste utgave. Da spilles de fire første kampene i juni, de to siste i september.

Serbia, som i oktober knuste Norges EM-drøm, berget med et nødskrik plassen i B-divisjonen med 5-0-seier over Russland og sendte Tyrkia ned. Serberne blir dermed mulig motstander for Norge i neste nasjonsliga, sammen med blant andre Sverige, Island og Finland.

Lagene

Dette er Norges mulige motstandere: Sverige, Bosnia-Hercegovina, Island, Sveits/Ukraina (nedrykk fra A), Finland, Skottland, Russland, Romania, Israel, Serbia, Irland (fortsatt B), Slovenia, Montenegro, Albania, Armenia (opprykk fra C).

Gruppevinnerne vil være garantert omspillsplass om EM-billett om de ikke kvalifiserer seg direkte til sluttspillet i 2024, og sjansen går videre til lavere rangerte lag om de gjør det.

A-divisjonen vil neste gang bestå av Frankrike, Belgia, Italia, Spania, Portugal, Nederland, Danmark, Tyskland, England, Polen, Kroatia, Wales, Østerrike, Tsjekkia og Ungarn, samt enten Sveits eller Ukraina.

Den siste plassen avhenger av hvilken avgjørelse Uefa treffer om kampen Sveits – Ukraina, som ble avlyst etter at sveitsiske helsemyndigheter satte Ukrainas tropp i karantene på grunn av flere smittetilfeller. Om Sveits tilkjennes 3-0-seier, rykker Ukraina ned.

Sjansen forsvant

Etter 1-1 mot Norge ble Østerrike nest beste gruppevinner i B-divisjonen. Det garanterer en omspillsplass om VM-billett forutsatt at Frankrike, Belgia, Italia og Spania alle blir blant de to beste i sine kvalifiseringsgrupper neste år, noe som må sies å være høyst sannsynlig.

Det er de to beste gruppevinnerne i nasjonsligaen som ikke sikrer VM- eller omspillsbillett gjennom kvalifiseringen, som får bli med blant de 12 lagene som våren 2022 skal spille om de tre siste europeiske VM-billettene.

Hadde Norge vunnet onsdag og scoret minst to mål, ville det norske laget vært nest beste gruppevinner i B-divisjonen og ligget an til å få den ekstrasjansen.

De 10 gruppevinnerne i kvalifiseringen går rett til VM. Norge ville med gode resultater i tre landskamper i november hatt en god sjanse til å klatre til seedingsnivå 2 i trekningen av VM-kvalifiseringen i desember, men med to avlyste kamper og 1-1 onsdag er den sjansen borte. Norge blir seedet på nivå tre.