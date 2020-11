Nesten-matchvinner Zahid: – En knallkamp

– Jeg synes gutta ga mye i dag, veldig mye. Vi jobbet hardt og gjorde det vi kunne for å vinne kampen. Vi skapte en del og kunne ha scoret flere, sa han til TV 2.

Zahid debuterte for Norge med et kort innhopp mot Panama sommeren 2018, men har ikke vært i troppen siden. Han tok den lange reisen fra Kypros for å hjelpe laget da alle de egentlig uttatte havnet i koronakarantene.

– Vi ga et godt Østerrike-lag ordentlig match. Vi prøvde å gå for det andre målet som ville gitt gruppeseier, og det gjorde at vi åpnet opp litt for mye mot slutten. Da var det tunge bein. Ut fra forberedelsene var det en knallkamp, sa han.

Etter at Norge hadde misbrukt mange sjanser var det han som skjøt laget i ledelse i det 61. minutt. Jørgen Strand Larsen nikket videre etter et kast, Veton Berisha tok med seg ballen til dødlinja og slo skrått ut, og Zahid bredsidet ballen mellom beina på Andreas Ulmer og i mål via keeper Pavao Pervan.

– Vi hadde brent noen sjanser, så det var ekstra deilig å få den inn, sa han til TV 2.

Østerrike fikk sin utligning på overtid da Norge i jakten på 2-0 blottet seg bakover.

– Gutta virket klare, det så vi på treningen i går. Vi gravde fram det lille ekstra under kampen. Alle ville vise seg fram, det er det som har drevet oss. Det er masse gode fotballspillere her. Noen har noen landskamper fra før, andre ikke, men alle er sultne, sa Zahid.

– Vi så det i dag. Alle ville vise seg fram.