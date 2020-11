Lukaku knuste Danmarks håp om gruppeseier i nasjonsligaen

Premisset før kampen var klart: Danmark måtte vinne kampen for å vinne gruppa. En gruppeseier i nasjonsligaen gir laget en ekstra mulighet til å ta seg til VM i 2022.

Det hjalp lite at Jonas Wind utlignet etter Youri Tielemans fantastiske åpningsmål. Romelu Lukaku scoret sitt 55. og 56. landslagsmål og tok gnisten av de siste 20 minuttene av kampen. Likevel skulle det skje mer: Thibaut Courtois rotet det voldsomt til på et tilbakespill fra Nacer Chadli før Kevin de Bruyne avsluttet en flott kontring til 4-2.

Belgia ble dermed værende på toppen av gruppa, mens Danmark havnet som nummer to.

Tredjeplasserte England vant komfortabelt over Island, som til slutt endte uten et eneste poeng i gruppa og rykker ned til B-divisjonen.

Kalddusj

Tielemans fortsatte sin gode høstform med en gang. Etter tre minutter klinket han inn åpningsmålet mot sin Leicester-lagkamerat Kasper Schmeichel med et skudd fra 20 meter med sin svakeste fot.

FC København-spiss Wind utlignet etter 18 minutter med en flott heading. Det var 21-åringens andre scoring i hans fjerde landskamp. Kampen mot Belgia var hans første fra start.

Belgia måtte klare seg uten Thomas Meunier og Axel Witsel, men hadde stort sett sine andre stjerner tilgjengelig. En av dem er Lukaku, som midtveis i omgangen fikk en god mulighet, men hans heading gikk like utenfor.

Danmark rullet opp en ny mulighet som til slutt endte opp hos Martin Braithwaite, men Barcelona-spilleren klarte ikke å overliste keeper fra kloss hold.

Lukaku-show

Etter 56 minutter skulle Lukaku få scoringen sin. Tielemans var våken da Belgia vant et frispark på 30 meter. Han fant raskt Kevin De Bruyne som ekspederte ballen videre til Lukaku. Via keeper satte spissen inn 2-1 og gjorde veien mot gruppeseier langt mer komfortabel den siste halvtimen.

Like etter var han råsterk i feltet og headet inn sitt andre mål etter et flott innlegg fra Thorgan Hazard. Det var Inter-spissens 17. mål på de 14 siste landskampene. 27-åringen er allerede den mestscorende på det belgiske landslaget med 25 mål ned til Eden Hazard som er neste mann på listen (32)

Tabbe

Like før slutt sendte Chadli et tilbakespill mot Courtois, som ikke hadde kontroll på egen fot og ball. Ballen trillet under knottene på Real Madrid-keeperen som sørget for et selvmål til sin kollega Chadli.

De Bruyne satte inn 4-2 og den definitive spikeren i kista fire minutter før slutt etter en flott kontring. Manchester City-spilleren avsluttet på én berøring i stor fart, men med like stor kontroll, høyt oppe i det høyre hjørnet.