Lillestrøm med et langt steg mot opprykk i Kippes Åråsen-comeback

Tobias Svendsen ble kampens eneste målscorer og sørget for at Lillestrøm har 52 poeng og ligger på 2.-plass i 1. divisjon. Med kun tre kamper igjen å spille ligger de gulkledde fem poeng foran Sogndal på plassen bak.

Jerv møtte opp med fire strake tap og en målforskjell på 0-8 på sine fire siste kamper. Og heller ikke onsdag kveld klarte laget fra Grimstad å finne veien til nettmaskene.

LSK-veteran Frode Kippe fikk de siste minuttene i sitt andre innhopp for sesongen etter å ha gjort seg tilgjengelig for klubben. Det var hans første minutter på Åråsen siden kvalifiseringskampen mot Start i fjor.

Sandnes Ulf møtte Stjørdals-Blink i et regnfullt Sandnes. Hjemmelaget tok umiddelbart føringen og vant til slutt 4-1 etter scoringer av Jostein Ekeland, Chris Sleveland og to mål av Magnus Grødem. Lasse Bransdal scoret bortelagets mål.

Det sendte Sandnes Ulf opp på 6.-plass som gir opprykkskvalifisering. Stjørdals-Blink på sin side spilte sin fjerde strake kamp uten seier og ligger på 12.-plass, tre poeng over Strømmen på 14.-plass som betyr nedrykkskvalifisering.

Grorud tok en viktig seier i bunnoppgjøret mot Strømmen takket være to mål av Martin Høyland etter at gjestene tok en tidlig ledelse. Oslolaget klatret forbi Strømmen til trygg plass.

LSK styrte

På Åråsen sto det om svært viktige poeng i jakten på opprykk, og etter drøyt sju minutter spill vartet LSK opp med flott kombinasjonsspill som til slutt sendte Svendsen alene med keeper. Han satte ballen kaldt i mål mellom beina på Jerv-sisteskanse Øystein Øvretveit.

Lillestrøm hadde god kontroll på kampen ut omgangen, og bortelaget fikk slippe lite til. Torbjørn Kallevåg fikk et par gode muligheter i annen omgang, men klarte ikke å gjøre ledelsen mer komfortabel ved noen av anledningene.

Jerv var noe mer med i annen omgang, så nervene hos LSK fikk aldri helt legge seg.

I sluttminuttene var det LSK som førte an, kun avbrutt av sporadiske halvsjanser for gjestene. Kippe kom inn etter 88 minutter og hjalp til med å sikre seieren i sluttminuttene. Daniel Gustafsson ble spilt alene med Øvretveit på overtid, men keeperen reddet godt, og dermed ble det 1-0.

Mye regn

I Sandnes handlet det meste om Sandnes Ulf i første omgang. Ekeland vendte opp på 18 meter og klinket ballen i mål med venstrefoten. Etter kvarteret var spilt, ville ikke Grødem være noe dårligere. Fra distanse satte han ballen hardt og godt plassert til side for keeper. Sleveland la på til 3-0 med en noe heldig scoring der ballen gikk via en av bortelagets spillere og i mål.

Grødem fikk muligheten fra straffemerket like før pause, men Nicklas Frenderup i Blink-buret gikk riktig vei og reddet.

Etter hvilen trodde hjemmelaget 4-0 var et faktum etter et hjørnespark, men scoringen ble avvinket for offside. I likhet med regnet og vinden ga ikke Stjørdals-Blink seg i jakten på poeng. Bransdal reduserte til 1-3 med 20 minutter igjen, og nærmere kom ikke bortelaget. Grødem avsluttet kampen med å runde keeper og sette inn 4-1 på lekkert vis.

Youssef Chaib ga Strømmen ledelsen mot Grorud, men Høylands to mål sørget for at det nå er Strømmen som er på kvalifiseringsplassen.