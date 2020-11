Trump har betalt for omtelling i Wisconsin

Onsdag betalte valgkampapparatet og sendte inn de nødvendige papirene for å kreve omtelling i fylkene Milwaukee og Dane. Valgkampapparatet hevder at det er her de verste uregelmessighetene i valget fant sted, enda de ikke har lagt fram noen bevis for påstandene.

Milwaukee og Dane er sterkt demokratiske fylker, og Joe Biden fikk 577.455 stemmer her mot 213.157 til Trump.

Biden vant delstaten Wisconsin med 20.608 stemmers margin. Omtellingen vil starte en gang i løpet av de tre neste dagene, og må være ferdig senest 1. desember.