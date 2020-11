Nå får Ingvild Flugstad Østberg trøst av Frida Karlsson

De håper hun kommer styrket ut av pausen, og at hun snart er tilbake i sporet.

– Det er virkelig i motgang man blir sterkere og det er virkelig noe jeg vil dele med henne, sier Frida Karlsson til TV 2 Sporten.

Hun regnes som den argeste utfordreren til Therese Johaugs hegemoni i skiløypa de siste årene.

Det svenske skiesset har allerede vunnet et gull, et sølv og en bronse fra VM i langrenn i 2019. Hun har dessuten vunnet tre gull og to bronse i junior-VM.

Gikk på en smell



Men i fjor gikk Karlsson glipp av to måneder i skisporet på grunn av helseproblemer. Knallhard trening over lang tid kombinert med for lavt inntak av næring satte den svenske 21-åringen ut av spill.

I år har hun gjort flere endringer i løpsforberedelsene for unngå ny kollaps.

Foran årets sesong var Ingvild Flugstad Østberg en av de største favorittene til å gjøre opp om de edleste medaljene, ikke minst under det kommende Ski-VM i Oberstdorf i Tyskland i mars 2021.

Nå går verdensmesterskapet uten henne.

30-åringen har de siste årene vært en av Norges fremste utøvere på kvinnesiden i norsk langrenn. Hun vant verdenscupen sammenlagt i 2018/19 og har vunnet to OL-gull og ett VM-gull. I 2019 vant hun Tour de Ski sammenlagt i 2019. I junior-VM kan hun skilte med rekordmange syv gull og tre sølv.

Problemene i kø

Etter mye medgang og triumfer i langrennssporet, startet nedturen. Allerede i fjor kom det signaler om at ikke alt var som det skulle.

Da resten av skieliten skulle vise seg fram under sesongåpning på Beitostølen, fortalte Ingvild Flugstad Østberg at hun var nødt til å innstille alle renn på ubestemt tid, men kom likevel tilbake i konkurranse.

Lenger ut i fjorårets sesong pådro hun seg et tretthetsbrudd i foten. Senest i sommer gikk hun på en ny smell. Også denne gang konstaterte legene et nytt tretthetsbrudd.

– Det er så kjedelig for henne, man lider med henne

13. november slapp hun meldingen som rystet langrenns-Norge:

«Jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag, og det jeg elsker å gjøre.» skrev Østberg i et brev til sine samarbeidspartnere.

Motgangen hun nå opplever gjør inntrykk på konkurrentene. Hun minner om at idrettens bakside består av sykdommer, skader og annen motgang, men at det gjelder å stå oppreist gjennom stormen.

– Det er så kjedelig for henne, man lider med henne, det er en så tung beskjed, sier Frida Karlsson til TV 2.

Satser mot OL i Beijing i 2022



Nå satser Ingvild Flugstad Østberg i stedet mot 2021/22-sesongen og OL i Beijing.

– Jobben som må gjøres er ikke umulig, men helsesituasjonen i dag er ikke god nok. Hun har hatt et krevende halvår med to tretthetsbrudd, og det er viktig at hun ikke øker belastningen før grunnlaget er godt nok. Da vil hun bare risikere nye skader. Vårt felles mål er at Ingvild er tilbake i skisporet til OL-sesongen, sier medisinsk ansvarlig i Norges Skiforbund langrenn, Øystein Andersen, til NTB.

Norges Skiforbund har tatt ut ni kvinner og åtte menn til verdenscupåpningen langrenn i finske Ruka 27.-29. november. I Ruka blir det minitour med klassisk sprint fredag, 10/15 km klassisk lørdag og 10/15 km jaktstart i fri teknikk søndag.