Bjørgen må sette comebacket på vent til over nyttår etter tabbe

Den tidligere langrennsdronningen har vist gode testresultater etter treningen i sommer. Hun kunne forsøkt seg mot Therese Johaug og langrennseliten allerede på Beitostølen til helgen, men forglemmelsen gjør at satsingen lar vente på seg.

– Jeg kommer nok ikke til å gå på Beitostølen. Jeg har vært ute av antidopingprogrammet, og jeg må være på det programmet i et halvt år, sier Bjørgen til NRK.

Det var først en stund etter hun hadde lansert comebackplanene i langløpslaget til brødrene Aukland at hun fikk spørsmål om hun var tilbake i det såkalte Adams-systemet.

– Jeg trodde det holdt at jeg sa ifra at jeg er tilgjengelig for testing med å si at jeg skal gå noen langløp. Jeg trodde ikke jeg skulle tilbake på Adams, kanskje litt naivt fra min side. Så jeg tar dette på min kappe, sier 40-åringen.

Nå er det også usikkert om Bjørgen får gått i Marcialonga i slutten av januar. Et renn hun gjerne skulle gått for å forberede seg til sesongens hovedmål, Vasaloppet.