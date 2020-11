Sverige rykket ned etter drama mot Frankrike

Etter Robin Quaisons redusering til 2-3 i det 88. minutt, og Portugals sene vinnermål i Kroatia, manglet svenskene bare ett mål på å berge plassen. Keeper Robin Olsen ble sendt opp i angrep i jakten på det, men fem minutter på overtid kontret Kingsley Coman inn 4-2-målet i tomt bur.

– Vi skjøt oss selv i foten, sa Sebastian Larsson til C More. Han mener at Sverige ble overmodige etter en god start.

– Vi småspilte på egen halvdel, og Frankrike fikk gunstige brudd. Da går det fort. Vi burde vært mer kyniske, spesielt da vi ledet.

Dermed har Sverige spilt ferdig på øverste nivå i nasjonsligaen for denne gang, med bare tre poeng som utbytte. Det betyr også en økonomisk smell.

Frankrike hadde allerede sikret gruppeseieren, men ville sette punktum med stil. Sverige hadde mer å spille for, og Viktor Claesson ga gjestene en drømmestart med scoring før det var spilt fem minutter. Etter å ha tatt seg forbi Paul Pogba scoret han via Raphaël Varane.

Olivier Giroud og Benjamin Pavard vendte til 2-1-ledelse for Frankrike før pause. I 2. omgang ble Kylian Mbappé byttet inn, og etter bare et par minutter på banen la han i det 59. minutt et perfekt innlegg til Giroud, som nikket inn 3-1.

– Vi gjorde et forsøk, men vi ble for passive. Mange var trøtte i dag. Vi brukte mye krefter mot Kroatia, og i dag så vi at det kostet, sa Emil Forsberg til C More.

Marginer

VM-toer Kroatia ledet både 1-0 og 2-1 over europamester Portugal i samme gruppe, men Ruben Dias og João Felix utlignet hver sin gang. Marko Rog ble utvist med to gule kort tidlig i 2. omgang, og med ti mann ble det for tungt for hjemmelaget. Dias ga gjestene 3-2-seier etter hjørnespark i det 90. minutt.

Keeper Dominik Livakovic så først ut til å ha fanget ballen, men han kolliderte med lagkamerat Dejan Lovren og mistet ballen rett til portugiseren.

Med 3-2 til Frankrike og 3-2 til Portugal hadde Kroatia og Sverige like mange poeng (3), sto likt i innbyrdes oppgjør (begge vant 2-1 hjemme) og hadde like mange minusmål (7), men Kroatia ville gå foran på flere scorede mål (9-16 mot 5-12).

Derfor måtte Sverige risikere alt i jakt på en utligning på Stade de France, og Coman utnyttet det til å score målet som definitivt ga Kroatia to nye år i A-divisjonen.

Opprykk

Spania ble gruppevinner i A-divisjonens gruppe 3 med sin historiske 6-0-seier over Tyskland. Der avgjøres nedrykk når Uefa har behandlet den koronaavlyste kampen mellom Sveits og Ukraina.

Montenegro (C-divisjonen), Færøyene og Gibraltar (D-divisjonen) sikret alle opprykk tirsdag. Resten av nasjonsligagruppene, blant dem Norges, avgjøres onsdag. Norge stiller med et «nødlandslag» borte mot Østerrike for å spille om opprykk til A-divisjonen.

Lykkes det ikke, blir Sverige blant de mulige motstanderne i neste nasjonsliga.