Langrenn: Ni kvinner og åtte menn uttatt til verdenscupåpningen

Therese Johaug er en av 17 løpere som allerede er uttatt til verdenscupåpningen langrenn i Ruka. Under åpningsrennene på Beitostølen får øvrige utøvere kjempe om en ledig plass for kvinner og to for menn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB scanpix