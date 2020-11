Tyske medier: Haaland, Sørloth og Jarstein kan slippe ti dagers karantene

Sportsdirektøren i RB Leipzig, Markus Krösche, hevder de ikke har fått noen karanteneordre fra norske helsemyndigheter. Det sier han til Kicker i en sak omtalt av Dagbladet.

De norske utenlandsproffene i Tyskland skulle ifølge norske helsemyndigheter i karantene i ti dager etter å ha vært i kontakt med Omar Elabdellaoui, som fredag testet positivt for koronaviruset.

Ifølge Kicker trenger Haaland og Sørloth å vise fram to negative koronatester før de er tilbake i spill på trening og i kamp. Det samme melder Bild om Jarstein.

Bestrides av kommunelege

Kommunelegen i Oslo, Tore W. Steen, ga spillerne tillatelse til å reise hjem til Tyskland. Til Dagbladet bestrider han påstandene fra de tyske mediene.

– Eventuell spilling i karantenetida vil vi fra norsk side oppfattes som brudd på karantenen og ikke-overholdelse av forutsetningene som ble gitt for utreise, sier Steen.

De norske spillerne har allerede ankommet Tyskland etter å ha blitt sendt hjem etter koronatrøbbelet til landslaget.

Lørdag spiller Sørloths RB Leipzig mot Eintracht Frankfurt, mens Haalands Borussia Dortmund skal møte Jarsteins Hertha Berlin samme dag.

Nødlandslag

Spillerne som var på landslagssamlingen i Oslo fikk ikke lov til å spille i nasjonsligaen mot verken Romania søndag, eller mot Østerrike onsdag.

Kampen mot Romania ble avlyst og medfører mest sannsynlig at Norge blir idømt et 0-3-tap. Likevel kan seier mot Østerrike onsdag føre til at Norge vinner sin gruppe i nasjonsligaen og rykke opp til A-divisjonen.

Til kampen mot Østerrike skal Norges Fotballforbund få i stand et landslag bestående av spillere som ikke var på landslagssamling i Oslo eller spiller i Eliteserien. Troppen blir presentert på en pressekonferanse 11.00 mandag.