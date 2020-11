Filip Ingebrigtsen høyttenker om framtida – mange drømmer igjen

27-åringen sier at det ikke har vært noe problem å holde motivasjonen oppe tross koronapandemi og annen elendighet.

Han slet lenge og sliter fortsatt med en leggskade, men han visste hva som feilet ham og sier at det ikke var noe problem å holde seg tålmodig.

– Det var lettere i år enn om det hadde vært en viktig mesterskapssesong. Uansett er ikke dette noe problem. Jeg liker dette livet og har lyst til å holde i flere år. Jeg ønsker å prestere på toppnivå, og jeg har mange mål og drømmer som jeg ikke har fått oppleve ennå.

Langdistanse

Filip Ingebrigtsen er blitt 27 år og sier at det er begrenset hvor mange år han kan holde seg i toppen som 1500-meterløper.

– Når du starter som 1500-meterløper kan du holde på til du både blir maratonløper og ultraløper om motivasjon er i orden. Jeg har ikke fått makset ut verken 3000-, 5000- eller 10.000 meter. Jeg føler at jeg har noen gode år igjen der. På 1500 meter begynner jeg å nærme meg et maksnivå. Det ser jeg i de tre-fire siste årene. Jeg har ikke perset mye, men føler fortsatt at det er litt å gå på, og jeg sparer 5000- og 10.000 meter til et par år fram i tid.

Start

Filip Ingebrigtsen og brødrene Henrik og Jakob startet oppkjøringen til en ny friidrettssesong i starten av oktober.

– Hvordan tror du året som kommer blir?

– Det er et tap for alle slik det var i år. Selv om det er mange som har det verre enn oss, er det ikke bra for oss heller. Vi må komme i gang. Idretten er så mye mer enn bare resultater. Ikke minst er det business. Vi må hele tiden bygge videre på det vi har. Vi var på en veldig fin kurve med gode utøvere og høyt nivå her i Norge, men nå må vi starte litt på null igjen.

I disse dager er løperbrødrene fra Sandnes på en fire uker lang høydesamling i området rundt Sierra Nevada i Spania.

Den opprinnelige planen var at de skulle til Flagstaff i Arizona på samling, men den planen ble etter hvert skrinlagt.