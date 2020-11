Landslaget reiser til Østerrike med ny tropp

Norge har fortsatt sjansen til å bli gruppevinner i nasjonsligaen og vil kjempe for den sjansen. Borteseier med alle andre resultater enn 1-0 vil sende Norge til topps i gruppa.

Siden den opprinnelige troppen og støtteapparatet er i karantene etter Omar Elabdellaouis positive koronatest vil U21-trener Smerud lede laget, som med ett unntak (en spiller som har hatt korona) vil bestå av spillere i utenlandske klubber.

– Til tross for en spesiell inngang gleder jeg meg til å møte spillerne, som i en kaotisk situasjon har respondert med stor velvilje for å hjelpe landslaget i en krevende situasjon. Nå handler det om å forberede seg for å gjøre en god prestasjon mot Østerrike, sier Smerud til fotball.no.

Reiser sammen

Det ble opprinnelig jobbet med et opplegg der spillerne skulle reise direkte fra sine respektive land (11 stykker) til Wien. Det viste seg å være for komplisert, både når det gjelder innreise fra ulike land til Østerrike og på grunn av et mer usikkert testregime.

Spillerne reiser derfor alle til Norge og Gardermoen, tar direkte inn på et flyplasshotell med et strengt smittevernregime, testes og reiser tirsdag sammen i charterfly til Wien. Ordningen er godkjent av Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Mandag klokka 11 avholder Norges Fotballforbund en digital pressekonferanse der troppen og øvrige detaljer presenteres.

Krevende

Mye av søndagen ble brukt til å kontakte aktuelle spillere. Den hjemlige spilleren som skal være med er trolig Veton Berisha (Viking), som nylig har hatt koronaviruset og derfor ikke rammes av karantenebestemmelsene.

– Dette har vært krevende vurderinger, men vi er nå glade for at kampen kan spilles, både sportslig og av hensyn til våre forpliktelser overfor Uefa og turneringen vi deltar i. Gutta selv og deres klubber har vært meget positive til å stille opp på kort varsel for å få gjennomført denne kampen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NFFs nettsted.

Østerrike vant søndag 2-1 over Nord-Irland, uten å imponere. Det resultatet betyr at norsk seier med alle andre resultater enn 1-0 vil gi Norge gruppeseieren. Med norsk 1-0-seier i Wien går Østerrike foran på bortemålsregelen i innbyrdes oppgjør.