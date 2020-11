Ødegaard tatt inn i kapteinsteamet på landslaget

– Han ble utnevnt til en del av kapteinsteamet på denne samlingen, sier landslagets mediesjef Svein Graff til VG om Real Madrid-spillerens nye rolle.

Ødegaard blir den yngste på laget som får et slikt ansvar. Temaet består ellers av kaptein Stefan Johansen (29), Omar Elabdellaoui (28) og Joshua King (28).

Elabdellaoui blir ikke med til nasjonsligakampene borte mot Romania og Østerrike. Tyrkia-proffen fikk fredag påvist coronasmitte.

Ødegaard var med å uttale seg da det ble kjent at Norge drar med en redusert tropp. Troppens fem spillere fra Eliteserien blir værende hjemme.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag, betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko, sa Johansen og Ødegaard på vegne av kapteinsteamet.