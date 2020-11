Mye snurrer i hodet på Nilsson før skiskytterdebuten – kom til testrenn uten våpen

Lørdag stiller Nilsson til sin første konkurranse etter at hun i mars byttet ut langrenn med skiskyting. I vel seks måneder har 27-åringen trent på å kombinere det hun kan fra før med å skyte på standplass.

Men hun er fortsatt ikke vant til sin nye tilværelse.

– Da vi hadde et testrenn i forrige uke, glemte jeg våpenet. Så det skjer at jeg glemmer ting, sier Nilsson i et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun viser til at selv de erfarne har gått på blemmer. I fjor kom Linn Persson uten gevær til VM-stafetten på hjemmebane i Östersund.

– Det er slikt som kan skje. Det er mye praktiske ting å holde styr på.

Føler ikke nerver

Interessen for Nilssons skiskytterdebut er skyhøy foran den nasjonale sesongåpningen i Sverige. De siste dagene har hun gitt en rekke intervjuer.

Et svar som har gått igjen, er at hun ikke er nervøs. Derimot mener hun det hele er pirrende.

– Jeg er veldig fokusert. Det er ganske sjelden at jeg blir nervøs. Jeg er opptatt av oppgaven og gjøre det så bra som mulig. Det pirrer meg bare mer at jeg fortsatt ikke helt vet hvordan man konkurrerer i skiskyting, sier Nilsson og fortsetter:

– Mitt fokus er egentlig bare å kjøre premieren og dra mange nyttige erfaringer av det.

Tøft

Den tidligere langrennsstjernen innrømmer at hun har hatt tøffe skytetreninger.

– Det er kjempevanskelig. Det kan virkelig gå begge veier. Jeg kan ha en kjempebra serie, men for så å få en kjempesvak uten at jeg eksakt vet hva jeg gjorde annerledes.

Det meste tyder på at Nilsson ikke deltar i verdenscupåpningen i finske Kontiolahti 27. november. Landslagsledelsen har signalisert at det «ikke er førsteprioritet for Nilsson å gå i verdenscupen denne vinteren».

Får riktig skytetrening

Tiril Eckhoff ser fram til å få Nilsson som konkurrent.

– Det blir veldig spennende. Det virker som hun er godt i gang med laget. Jeg har sett at de kledde seg ut til halloween, og det virker som det er god stemning der. Jeg vet ikke hvordan hun kommer til å prestere, men jeg tror nok Hanna Öberg blir vanskeligst å slå, sier den norske landslagsprofilen til NTB.

– Det er vel ikke så enkelt å skulle bli god i en ny idrett på bare ett år?

– Jeg tror ikke det, for å være helt ærlig. På sikt er det nok fullt mulig. Hun får jo lært seg de riktige måtene å skyte på, framfor meg som kanskje kløna og trente inn noe feil i ti år før jeg måtte endre på det. Så slik sett kan det være greit å ikke ha med seg noe «bagasje». Da er man ofte uredd og offensiv, og man lærer det riktige tidlig, sier Eckhoff.

SVT sender helgens renn i Idre. Den svenske sesongåpningen består av sprint lørdag og kortdistanse søndag.