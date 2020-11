Fotballandslaget reiser til Romania og Østerrike med redusert tropp

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Troppen har egentlig fem spillere fra den norske serien: Sondre Rossbach (Odd), André Hansen (Rosenborg), Marius Lode (Bodø/Glimt), Patrick Berg (Bodø/Glimt) og Markus Henriksen (Rosenborg). Disse blir nå ikke med utenlands.

– Dette er en krevende situasjon med mange dilemmaer. Vi ønsker ikke å utfordre unntaket vi har fått for innreisekarantene. Vi tenker derfor å la spillere som spiller i norske klubber være igjen i smittekarantene i Norge. Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Det norske laget er i karatene etter at visekaptein Omar Elabdellaoui fredag fikk påvist koronasmitte. Gjennom dagen har det vært usikkert hva som kom til å skje med Norges to gjenværende kamper i nasjonsligaen.

Nærkontakter av en smittet person skal i utgangspunktet i karantene. Det sier de norske bestemmelsene.

– De kommende Nations League-kampene betyr mye sportslig for oss. Dersom vi ikke stiller lag, betyr det at vi taper to kamper. Det betyr en tapt mulighet for å kvalifisere oss til VM. Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet.

Norge møter Romania i Bucuresti søndag, mens det onsdag venter nytt borteoppgjør mot Østerrike i Wien.