To Brann-spillere coronasmittet – to lag må i karantene

Det melder Brann på sitt nettsted. Alle lagets fellestreninger er avlyst til og med tirsdag. Lagets neste eliteseriekamp, mot Rosenborg 22. november, spilles etter at karantenen er over.

– Vi har sent i kveld fått beskjed fra laboratoriet om det vi ventet, at Bamba testet positivt (på viruset). Mer overraskende er det at også Fredrik Haugen testet positivt, sier Brann-lege Magnus Myntevik.

– Han hadde urolig mage under kampen lørdag, men ingen andre symptomer. Han spilte kampen uten problemer. Søndag fikk han magesymptomer og har siden hatt diffuse magesmerter. Det er et svært uvanlig sykdomsforløp for covid-19, så uvanlig at det ikke ble tenkt på før ut i uken.

Isolerte

At Haugen spilte kampen betyr at alle tilknyttet bergensklubben må i karantene til og med tirsdag. Det samme gjelder de Haugesund-spillerne som var på banen samtidig med Haugen.

– Ingen av våre spillere har testet positivt på coronaviruset, men vi følger naturlig nok regelverket på området. For vår del innebærer det karantene til og med tirsdag i neste uke og at fellestreninger vil bli gjenopptatt på onsdag, sier sportslig leder Eirik Opedal i Haugesund til egen klubbs nettsider.

Fredag skal alle Brann-spillerne testes for coronaviruset. Haugen og Bamba er isolert hjemme og skal være det til de blir friskmeldt.

Brann er ikke den første eliteserieklubben i norsk fotball som får påvist virussmitte i troppen. Nylig måtte Viking sette hele sin spillertropp i karantene etter at Veton Berisha avga en positiv virustest.

Protokoll til debatt

Også flere klubber i 1. divisjon har fått kamper utsatt som følge av positive coronaprøver.

Fotballen har de siste månedene operert i tråd med smittevernreglene i Det europeiske fotballforbundets strenge protokoll.

Tidligere denne uken signaliserte imidlertid helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at det i tiden som kommer kan bli vurdert på nytt om protokollen er tilstrekkelig, gitt det forhøyede smittetrykket som nå er realiteten i Norge og andre land.

Norges Fotballforbund har på sin side argumentert for at protokollen har vist seg å være et godt verktøy for å holde kontroll på smittesituasjonen i fotballen.