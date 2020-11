Grøvdal sendte samboeren i hotellkarantene

TV 2s Magnus Krogæther Aarre fikk ikke komme hjem til løperkjæresten.

– Da måtte han selvsagt i karantene etterpå. Han kunne hatt hjemmekarantene, men det kunne han ikke i dette tilfelle. Han måtte sitte på hotell i Oslo i ti dager før han kunne komme hjem igjen. Det var litt spesielt. Jeg kunne ikke ta sjansen på å bli smittet. Det måtte han bare finne seg i, sier Grøvdal til NTB.

Hun sier at hun ikke har vært redd i månedene som har gått siden sist vinter.

– Men jeg har vært mer streng. Jeg var hjemme i Romsdal i august, og da hadde jeg ikke vært i fly på sju måneder. Det har ikke skjedd før. Jeg lever i egen boble som idrettsutøver. Jeg er ikke i byen, og jeg bruker ikke offentlig transport, sier 30-åringen om det som slett ikke er noen spesiell oppførsel om du er Toppidrettsutøver.

Rar

For Grøvdal ble det en meget merkelig sesong. Hun var skadd i flere måneder og sesongdebuterte ikke før 26. september. Da løp hun overraskende fort, og aller best løp hun i Hytteplanmila moen dager etter at dette intervjuet var gjort på Norges idrettshøgskole.

Grøvdal løp de 10 kilometerne på sterke 30.32. Kun to europeere har noen gang løpt fortere i et tilsvarende gateløp.

Og det skjedde i en sesong der hun valgte å trene alternativt i seks uker i sommer.

– Jeg har trent selv om jeg har vært skadd, men jeg har ikke fått løpt på langt nær så mye som ønsket. Jeg har syklet, gått fjellturer og vært på ellipsemaskin. Jeg har holdt det ved like, og dessuten har jeg trent godt i 15 år. Det grunnlaget blir ikke borte over natta. Jeg var i veldig god form i mars da dette skjedde, enda bedre ennå. Jeg var likevel overrasket over at det var såpass bra da jeg kom tilbake igjen.

Rett på

Siden brorparten av 2020-sesongen gikk i vasken for henne, har hun allerede definert at hun er i gang med 2021-sesongen.

Hun er mer motivert enn noen gang. Overbelastningsskaden i lysken er et tilbakelagt kapittel. Huun har vært med lenge og vet at du ikke alltid taper alt for masse på skader og sykdom.

– Men dette tok veldig lang tid, og veldig mye lenger tid enn det normalt pleier å gjøre. Du blir frustrert når ting ikke fungerer etter boka. Mange mente at det passet fint i år, men for meg var det en mager trøst. Jeg hadde bare lyst til å konkurrere og gjøre det bra.

Plutselig bare forsvant smertene. Såret var grodd.

– 2020 er glemt. Nå handler det om 2021. Da blir det 5000- og 10.000 meter. Det var planen i år, og er også planen neste år. Jeg har ikke skrinlagt hinder for godt, men føler at det 5000 meter jeg er best på.