Jakob Ingebrigtsen: – Jeg vil vinne alt!

I år løp han sin beste konkurranse i Monaco mens han fortsatt bare var 19 år. 3.28,68 på 1500 meter ga 2.-plass i Diamond League-stevnet bak den kruttsterke kenyaneren Timothy Cheruiyot.

Sandnes-talentet er usikker på hvor mange år han kan ha utvikling på distansen, men mener fortsatt at det er en del å hente.

– Det spørs mye på hva du gjør. Til slutt vil det handle om hundredeler på 1500 meter. Rent sportslig håper jeg å ha utvikling på distansen til jeg er rundt 24 år. Jeg har en fire-fem år igjen med utvikling, og så håper jeg å holde det nivået i flere år til.

– Er det slik at du allerede nå sier at du skal holde på så og så lenge med den og den øvelsen?

– Det er det som er problemet, Jeg vil jo gjerne vinne alt, og da må man til slutt si at nok er nok på den øvelsen. Men man vil jo heller ikke gi bort sjanser, og jeg ønsker å løpe 1500 meter så lenge jeg kan. Hvis jeg plutselig ikke gidder mer, så rekker jeg ikke over alt. Jeg ønsker å vinne mest mulig på 1500 meter før jeg kaster inn håndkleet der, og da begynner jeg å bli et par og førti år før jeg gir meg, sa en glisende Ingebrigtsen til NTB i midten av oktober.

Da var det pressetreff i Oslo i forbindelse med at Norges Friidrettsforbund avholdt markedsdager.

Bedre

Jakob Ingebrigtsen er bare 20 år, men har levd toppidrettslivet lenge allerede. Det er ikke godt å si hvor prestasjonsmessig bedre han kan bli.

– Jeg velger å tro på at jeg kan bli ganske mye bedre, selv om jeg jo er allerede ganske bra. Det blir en større og større utfordring for hvert år dette. Til slutt må man stikke fingeren i jorda og endre alt man gjør. Utviklingen vår er basert på terskel, men så kommer du til et punkt der du skal løpe fortere enn terskel, og da må du begynne å endre på ting, men vi er kommet dit ennå. Jeg løper fortsatt så fort opp mot terskel som jeg kan, sier 20-åringen.

Ingebrigtsen forteller at det er litt rart å se tilbake på en sesong der det ikke har vært noe mesterskap, men at han er veldig godt fornøyd med det som ble arrangert. Han føler at han tross alt fikk konkurrert ganske mye og at han fikk være med på alt som har vært planlagt og vel så det.

– Det har ikke vært noe motivasjonsproblemer. Jeg føler at vi har vært flinke til å se langt fram og finne konkurranser vi kan jobbe imot. Det har vært plankekjøring. Men det var OL som var målet, og det andre ble bare bonus.

– Mange er fornøyd med at OL ble avlyst, men det er kanskje ikke slik når man løper 1500 meter på 3.28?

– Ja. Det er akkurat det. Det er ikke bare å mønstre på neste år og løpe 3.28. Plutselig skjer det ting, du får ikke trent som du skal og så videre. Jeg skulle gjerne ha hatt denne sjansen i 2020.

Lærdom

– Hva er det viktigste du har lært i sesongen, uavhengig av koronaen?

– Jeg er blitt et år eldre, ikke minst treningsmessig. Jeg har stort sett alltid hatt fin framgang fra år til år, og jeg har troen på at det blir utvikling også til neste år. Hvis det kommer et OL da, så skal jeg være med.

– Hva blir viktigst i de nærmeste månedene som venter?

– Det er å få gjort alt jeg skal. Jeg håper å unngå skader og avbrekk i treningen. Jeg har holdt på med dette lenge og føler jeg har god kontroll på dette med skader. Jeg føler at jeg kan si hva som feiler meg før jeg får vite hva som feiler meg. Det kommer ganske godt med. Da kan man ta ting før det utvikler seg.

– Hvordan tror du neste sesong blir?

– I år kom koronaen veldig brått på, men nå vet vi at det fungerer slik og slik med de og de konkurransene. Da kan man legge en skikkelig plan der alt av smittevern er ivaretatt. Jeg har troen på at det kan bli en grei sesong. Jeg håper at det kommer et mesterskap, men det er lite sannsynlig. Jeg føler meg veldig sikker på at det ikke blir noe OL i 2021 heller.

– Og det tåler du? Du føler at du kan vente enda litt til før det blir OL?

– Nei. Det gjør jeg ikke, men jeg har ikke noe valg.