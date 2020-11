Fotballandskampen mellom Norge og Israel er avlyst

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

Beslutningen ble tatt onsdag formiddag, kun noen timer før avspark på Ullevaal stadion. Så sent som tirsdag bekreftet NFF at kampen ville gå som planlagt.

Da hadde kommuneoverlegen i Oslo gitt klarsignal for at kampen kunne spilles til tross for at en spiller i den israelske troppen hadde testet positivt på koronaviruset.

– Fremstår som unødvendig

Onsdag opplyser NFF at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger i et møte onsdag og i et påfølgende brev til Norges Fotballforbund.

– Vi har planlagt kampen som vanlig. Etter en smittesituasjon i den israelske troppen klargjorde kommuneoverlegen at kampen kunne gå som normalt. Så ble det gjort en ny vurdering ut over kvelden i går. Det ble vi gjort oppmerksom på i dag, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til NTB.

– I en unntakstid hvor store deler av Norge er stengt ned, fremstår det som unødvendig at en denne type arrangementer gjennomføres med den risikoen det innebærer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

– Fraråder at kampen spilles

Helsedirektøren kom med en sterk anbefaling om at kampen skulle avlyses til NFF.

– Helsedirektoratet mener det er en risiko for smitte blant spillere og støtteapparat dersom dagens landskamp mellom Norge og Israel blir gjennomført. Jeg vil derfor fraråde at kampen spilles, sier Guldvog.

Der påpekes det videre at et negativt testresultat ikke betyr at spillere ikke er smittet, fordi det kan ta flere dager fra man er smittet til testen slår positivt ut. Personer som ikke har symptomer på covid-19 tidlig i sykdomsforløpet, kan likevel være smittsomme.

Klar anbefaling



«Helsedirektoratet har tidligere i høst anbefalt at man ikke gir unntak fra karantereglene i forbindelse med gjennomføring av landskamper i fotball. Helsedirektoratet har ikke uttalt at gjennomføring av en fotballkamp på internasjonalt nivå, hvor deltakerne ikke har vært i karantene, er trygt å gjennomføre», skriver direktoratet.

Bjerketvedt i NFF sier til NTB at helsemyndighetene var usikre og derfor ikke valgte å direkte avlyse kampen. Samtidig oppfattet NFF anbefalingen som så sterk at de ikke hadde noe annet valg enn å avlyse.

Smitte tross protokoll

Onsdagens kamp skulle gjennomføres innenfor den strenge UEFA-protokollen som er nedfelt.

– Nettopp på grunn av en streng og effektivt UEFA-protokoll, så har det som har vært av smittetilfeller blitt raskt avdekket og håndtert på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det er også bakgrunnen for at myndigheter over hele Europa tillater kamper i toppfotballen – nasjonalt som internasjonalt. Fordi fotballen tar smittevern på alvor og har ressursene til å følge opp, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Da følger vi selvsagt dette

Helsedirektør Guldvog viser på sin side til at fotballklubber har hatt smitte tross strenge regler.

– Vi ser at det er mange fotballklubber som på tross av strenge smitteverntiltak, blir rammet av smitte, sier han.

Landslagssjef Lars Lagerbäck forstår onsdagens beslutning.

– Vi forholder oss til avgjørelsen og har forståelse for den. Dersom myndighetene mener det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å spille landskamp, så følger vi selvsagt dette, sier han til NTB.