Bjarne Riis ferdig i Boasson Hagens tidligere lag

I en pressemelding opplyser NTT at laget og Riis ikke lenger fortsetter i jobben han har hatt siden januar.

– Jeg vil gjerne takke Bjarne for erfaringen og lederskapet han har brakt inn og det bidraget han har kommet med. Vi ønsker ham alt det beste i framtiden, sier lagets eier Douglas Ryder.

Laget kjemper fortsatt for sin eksistens etter at NTT har kunngjort at det ikke fortsatt som navnesponsor i 2021-sesongen.

Edvald Boasson Hagen var tilknyttet det sørafrikanske laget fra 2015, men i slutten av september fikk han og resten av rytterne beskjed om at kontraktene deres er terminert. Også Rasmus Fossum Tiller syklet for NTT fram til årets sesong.