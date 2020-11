Landslagssjefen om Pogbas United-situasjon: – Kan ikke være fornøyd

Den franske landslagssjefen i fotball følger nøye med på klubbsituasjonen til en av sine største profiler. Han mener åpenbart at statusen for Pogba ikke er optimal.

Den franske midtbanestjernen har spilt elleve kamper for United denne sesongen, men kun fem av dem fra start. Lørdag fikk han spille kun åtte minutter som innbytter i Premier League-møtet med Everton.

– Han er i en situasjon i klubben der han ikke kan være fornøyd, verken med spilletid eller med posisjonen , sier Deschamps ifølge BBC.

– Han er ikke inne i sin beste periode. Han har hatt en serie med skader og covid-19 traff ham relativt hardt. Han trenger å finne rytmen, fortsetter landslagssjefen.

Pogba ble smittet av coronaviruset tidligere i høst.

Tross problemene i United bedyrer Deschamps at han ikke er bekymret for midtbanestjernen. Han tror Pogba er glad for å kunne spille for landslaget i tiden som kommer.

Kamper mot Finland, Portugal og Sverige venter.