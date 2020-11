Status for landslagstroppen: Forsvarsnøtt for Lagerbäck

Landslagssjefen har ikke fått en optimal oppladning før han mandag samler troppen i Oslo. Siden sist har ikke bare stopperveteranen Tore Reginiussen sagt stopp til mer Norge-spill, men forfallene i forsvarsleddet har tikket inn.

Stian Gregersen var eneste nye navn da Lagerbäck presentere uttaket, men søndag trakk Molde-forsvareren seg. Skaden han fikk i tapet for Arsenal før helgen lar seg ikke lege i tide.

Samtidig opplyste Norges Fotballforbund at venstrebacken Birger Meling har meldt forfall etter en skade (trolig knetrøbbel). Sigurd Rosted ble kalt inn som erstatter. Danmark-proffen hadde opprinnelig falt ut av troppen siden forrige samling.

Noen timer senere var også Jonas Svensson strøket fra troppen. Ifølge NFF sliter AZ Alkmaar-spilleren med en skade. Simen Juklerød blir hans erstatter og blir med på A-landslaget for første gang.

Ajer ute?

Kristoffer Ajer er ikke bekreftet ute, men Celtic-manager Neil Lennon meldte ham skadd igjen søndag. Midtstopperen skal ha slått opp sin lyskeskade i 4-1-seieren over Motherwell.

For å bedre de defensive alternativene, er Bodø/Glimts stopperkjempe Marius Lode kalt inn for første gang.

Lenger fram på banen har Lagerbäck mistet muligheten til å bruke Mathias Normann. Han meldte forfall sist torsdag, og Iver Fossum kom inn som erstatter.

Slik var helgen for landslagstroppen:

Keepere

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin): Reserve i lørdagens 3-0-seier borte mot Augsburg. Har ikke spilt en tellende kamp i Tyskland siden juni.

André Hansen (Rosenborg): Gjorde en enorm tabbe i 0-3-tapet for Viking søndag. Sto mellom stengene for Norge i seieren over Nord-Irland.

Sondre Rossbach (Odd): Gjorde en fin figur tross baklengsmål i søndagens 0-2-tap borte mot Vålerenga.

Forsvarsspillere

Haitam Aleesami (Rostov): Innbytter i det 83. minutt i 0-2-tapet borte mot CSKA Moskva søndag.

Omar Elabdellaoui (Galatasaray): Var med fra start til slutt i 2-1-seieren over Sivasspor søndag.

Martin Linnes (Galatasaray): Benket gjennom hele kampen mot Sivasspor.

Kristoffer Ajer (Celtic): Tatt av etter 78 minutter mot Motherwell søndag. Skal igjen ha lysketrøbbel og er et høyst usikkert kort for Norge.

Stefan Strandberg (Ural): Spilte samtlige minutter i lørdagens 2-2-møte med Spartak Moskva.

Sigurd Rosted (Brøndby): Suspendert i 3-1-kampen mot OB. Har nå sonet ferdig en to kampers karantene etter utvisning.

Marius Lode (Bodø/Glimt): Spilte hele 7-0-kampen mot Aalesund søndag. I landslagstroppen for første gang.

Simen Juklerød (Royal Antwerpen): Fikk 68 minutter fra start i 1-1-kampen mot Standard Liège søndag. Har imponert i både belgisk serie og europaliga den siste tiden.

Leo Skiri Østigård (Coventry): Var på banen hele veien i 2-3-nederlaget for Watford i engelsk mesterskapsserie lørdag.

Midtbanespillere

Patrick Berg (Bodø/Glimt): Spilte 77 minutter i nedsablingen av Aalesund.

Sander Berge (Sheffield United): Fullførte 1-4-tapet for Chelsea lørdag og hadde assist på ledermålet. Har spilt samtlige minutter hittil i Premier League-sesongen.

Markus Henriksen (Rosenborg): Var på banen gjennom hele tapet for Viking.

Stefan Johansen (Fulham): Var heller ikke lørdag i troppen i 0-1-tapet for West Ham. Har ikke spilt en seriekamp siden juli og har i høst spilt bare i ligacupen, der Fulham er utslått.

Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar): Ble tatt av banen etter 78 minutter i 3-0-seieren over Heerenveen.

Morten Thorsby (Sampdoria): Fikk full spilletid i 0-2-møtet med Cagliari lørdag. Spilt samfulle minutter i fem strake Serie A-kamper.

Iver Fossum (AaB): Tok ikke del i fredagens 2-1-seier over Randers. Knetrøbbel holdt ham utenfor laget han har gjort tre mål for på sine tre siste kamper.

Jens Petter Hauge (Milan): Slapp til fra benken i det 87. minutt da Milan lå under hjemme mot Hellas Verona søndag. Laget berget 2-2 på overtid.

Martin Ødegaard (Real Madrid): Kom inn på stillingen 4-1 til Valencia etter 64 minutter søndag. Det var hans første opptreden etter et skadeavbrekk på seks kamper.

Spisser

Mohamed Elyounoussi (Celtic): Herjet med tre mål og spilte samtlige minutter mot Motherwell. Står med sju scoringer på sine seks siste kamper.

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund): Spilte fra start og scoret sent i 2-3-tapet for Bayern München lørdag. Har seks mål på sine fem siste klubbkamper.

Joshua King (Bournemouth): Ubenyttet reserve i 3-1-seieren over Birmingham lørdag. Målløs siden juli og kun spilt i fem seriekamper hittil i høst.

Alexander Sørloth (Leipzig): Innbytter fra det 63. minutt i lørdagens 3-0-oppgjør mot Freiburg. Venter fortsatt på sin første scoring i Tyskland.