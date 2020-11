Zlatan utlignet på overtid da Milan berget poeng

Tidligere hadde den svenske stjernespissen misbrukt en rekke sjanser, blant annet et straffespark. Han ble også avblåst for hands da Milan trodde de hadde utlignet noen minutter før 2-2-målet.

Gjestene tok ledelsen med to dødballmål og så ut til å skulle holde unna tross stort Milan-press.

Antonio Barak ga gjestene ledelsen etter fem minutter. Etter et hjørnespark satte han inn returen etter at Federico Ceccherini nikket i tverrliggeren.

Ledelsen ble doblet i det 19. minutt, da Davide Calabria gjorde selvmål etter en ny dødball.

Franck Kessie var sentral da Milan reduserte før det var spilt en halv time. Det ble notert som et nytt selvmål av Giangiacomo Magnani.

Ga seg ikke

Milan kom til mange store sjanser, men slet med å omsette dem i mål. Den største kom i det 66. minutt, da Matteo Lovato felte Kessie. Ibrahimovic blåste straffesparket over mål.

Jens Petter Hauge ble byttet inn for Hakan Calhanoglu i det 87. minutt, og ikke lenge etter trodde Milan-spillerne at de hadde utlignet. Ibrahimovic gikk i luftduell og fant Calabria, som revansjerte seg etter selvmålet da han banket ballen i mål. Videobildene viste imidlertid at ballen traff svensken i armen, og etter VAR-konsultasjon ble scoringen annullert.

Ibrahimovic ga seg ikke og nikket ballen i krysset på overtid. Dermed er serielederen fortsatt ubeseiret og topper tabellen to poeng foran Sassuolo (som spilte 0-0 mot Udienese fredag), tre foran Napoli og Roma som tok hver sin borteseier søndag.

Juventus avga poeng

I en annen kamp scoret Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo sitt sjette mål for sesongen, men ble snytt for matchvinnerstatus da Lazios innbytter Felipe Caicedo utlignet til 1-1 på overtid.

Lazio knep poeng selv om storscorer Ciro Immobile, Lucas Leiva og keeper Thomas Strakosha er ute etter positive koronaprøver. Klubben risikerer straff for å ha brukt dem forrige helg ettersom det mistenkes at de testet positivt før det.

Det ble uavgjort også for Inter, 1-1 borte mot Atalanta.