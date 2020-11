Krisen fortsetter for Brann: – Utilgivelig

Ikke siden kampen mot Sandefjord 12. juli har Brann maktet å vinne på eget gress. Ni kamper er gått siden den gang. Tapet for Haugesund gjør at Kåre Ingebrigtsens menn har bare fem poeng ned til kvalifiseringsplassen.

– Det er utilgivelig. Det er en kamp vi bør ta tre poeng i, sa Ingebrigtsen til Eurosport.

Søndag kom bergenslaget best i gang mot Haugesund, men flere fete sjanser før pause ble ikke omsatt i scoring. Petter Strand utlignet for vertene i 2. omgang etter Brann-keeper Ali Ahamadas fryktelige selvmål fem minutter tidligere. Avgjørelsen falt da Niklas Sandberg ekspederte et straffespark i nettmaskene midtveis ut i omgangen.

Triumfen betyr at Haugesund kryper opp tre plasser på tabellen og inntar 7.-plassen med 31 poeng.

For Kristoffer Velde var det spesielt én ting som var viktig: Å vinne over tidligere Haugesund-trener Eirik Horneland, som nylig sluttet seg til Ingebrigtsens trenerteam i Brann.

– Det var deilig å pynte på Horneland-statistikken, sa han, og fulgte opp:

– Det er ikke noe å legge skjul på at forholdet vårt er anspent. Etter den avskjeden i Haugesund er det ekstra deilig at vi slår ham.

Fete Brann-sjanser

Vertene kunne fått en drømmestart da Fredrik Haugen fyrte av fra 16 meter allerede før to minutter var spilt, men Haugesund-keeper Helge Sandvik hang med på notene.

Bergensernes nyervervelse Sander Svendsen fikk stå umarkert på bakerste stolpe etter et fint Brann-angrep, men skuddet skled til side for mål.

– Fullstendig håpløst at jeg ikke setter den, sa Svendsen selv om situasjonen til Eurosport i pausen.

Omgangens største sjanse kom imidlertid ved Brann-stopper Jón Gudni Fjóluson fem minutter før pause. Islendingen raget høyest i luften på Thomas Grøgaards corner, men headingen ble parert av en glitrende Sandvik på strek.

Det største utropstegnet i en ellers tam første omgang var Brann-fansens hyllest til dommer Tom Harald Hagen, som for snart to uker siden sto fram som homofil.

Keepertabbe

Etter hvilen tok gjestene mer over banespillet, og haugalendingene fikk betalt etter 56 minutter. De hvite kombinerte fint på venstrekanten, hvor Bruno Leite fant Alexander Stølås, som fikk lagt inn. Innsvingeren burde vært grei skuring for Ahamada, men den tidligere Ligue 1-keeperen klarte på merkverdig vis å rote ballen inn i eget nett.

– Jeg prøvde å fange ballen, men glapp den. Det var en stygg tabbe, erkjente Ahamada.

Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før utligningen kom ved Petter Strand på en retur fra Svendsens skudd.

Poengdeling ville ikke innbytter Niklas Sandberg ha noe av. Kristoffer Velde gikk i bakken innenfor Branns 16-meter, og dommer Hagen nølte aldri med å peke på straffemerket. Sandberg var iskald da han banket inn ledelsen og fastsatte resultatet.

Neste kamp for Brann er bortemøtet med Rosenborg på Lerkendal, mens Haugesund tar imot Sandefjord. Begge disse kampene og resten av den kommende eliteserierunden spilles etter landslagspausen.