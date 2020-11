Maradona forblir på sykehus etter komplikasjoner – legene danset

Kirurgen sa onsdag at inngrepet var vellykket. Det skal ikke være snakk om nevrologiske komplikasjoner, men Maradona må fortsatt bli på sykehus i flere dager. Operasjonen varte i 80 minutter.

– Vi så at det var en fase etter operasjonene der Diego var forvirret, sier hans personlige lege Leopoldo Luque, som utførte operasjonen.

Han la til at det er nødvendig med behandling i noen dager til. Ifølge terapeutene viser Maradona symptomer på abstinenser, og kanskje kan det skyldes han historie med dop og alkoholmisbruk. Maradona skal ikke ha vært avhengig av kokain på flere år, men er visstnok fortsatt glad i det sterke.

– Maradona er «enig» i diagnosen og synes det er greit å være på sykehuset en stund til, sa Luque.

Dans

Stemningen var god da Luque holdt pressekonferanse utenfor klinikken i Buenos Aires.

– Diego har det bra. CT'en viste at det går fint med ham. Vi danset til og med da resultatet av den og prøvene var klare. Ja, Vi danset! sa legen.

Tidligere på dagen ble det kjent at Maradona både var i stand til å gå og snakke. og legene var fornøyd med framgangen til den tidligere fotballhelten og nasjonens fotballikon.

Maradonas helsesituasjon har engasjert svært mange i Argentina. Han ble lagt inn på sykehuset mandag etter at han ikke hadde følt seg bra. Folk rundt ham forteller at Maradona hadde oppført seg merkelig og at han viste tegn på depresjon. Han skal til stadighet ha snakket om at han savnet mange av sine avdøde slektninger.

Fans

Fans har flokket seg rundt den private klinikken i La Plata i dagene som han har vært innlagt. De har hengt opp bannere med støttende beskjeder til en av de beste fotballspillerne gjennom alle tider.

Maradona ble 60 år sist fredag. Han er for tiden sjeftrener i klubben Gimnasia som spiller i toppdivisjon i Argentina og holder til en kort kjøretur sør for den argentinske hovedstaden.